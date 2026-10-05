Vorwerk präsentiert Kobold VK7 Titanium Limited Edition

Vorwerk bietet das komplette Kobold VK7 System erstmals in einer dunklen Titanium Limited Edition an.

Die Sonderedition ist ab dem heutigen 5. Oktober 2026 erhältlich und ergänzt die bekannte weiße Produktlinie. Technisch bleiben die Geräte laut Vorwerk gegenüber den regulären Modellen unverändert. Neu ist die durchgängig dunkle Gestaltung.

Kobold VK7 Titanium startet ab 1.099 Euro

Die Titanium Limited Edition umfasst nicht nur den kabellosen VK7 Akku-Staubsauger. Auch mehrere Aufsätze, Düsen sowie der VR7 Saugroboter mit Absaugstation und der VM7 Akku-Handstaubsauger erhalten die neue Optik.

Die wichtigsten Details im Überblick:

VK7 Akku-Staubsauger mit austauschbarem Lithium-Ionen-Akku

Saugen und Wischen in einem Arbeitsgang

VR7 Saugroboter samt RB7 Absaugstation in Titanium

Preis für das VK7 System ab 1.099 Euro

1.099 Euro Verkauf über Berater, Onlineshop und Vorwerk Stores

Zur Ausstattung zählen unter anderem die EB7 Elektrobürste, der SP7 Saugwischer, die PB7 Polsterbürste und verschiedene Düsen. Vorwerk nennt keinen konkreten Zeitraum oder eine Stückzahl für die limitierte Edition.

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