VW ID Buzz kämpft mit einem Nachfrage-Problem

Der VW ID Buzz wurde zwar durchaus positiv angenommen als er vorgestellt wurde und viele mögen die Optik des elektrischen Van im Gegensatz zu den anderen ID-Modellen, aber das reicht nicht aus, um die Produktion bei VW voll auszulasten.

Am Mittwoch bestätigte der Konzern, dass die Produktion eine Pause einlegen wird und man sich dafür die Herbstferien in Niedersachsen ausgesucht hat. Dort wird der VW ID Buzz von Volkswagen Nutzfahrzeuge im Werk in Hannover gefertigt.

Der VW ID Buzz ist viel zu teuer

Ich konnte den VW ID Buzz schon einige Tage im Alltag fahren und mochte das Auto, aber der Preis ist eben das große Problem. Es geht bei 50.000 Euro los, aber mit dem kleinen Akku, man benötigt meiner Meinung nach eher den großen Akku.

Ein VW ID Buzz mit dem großen Akku startet dann allerdings schon bei 60.000 Euro und mit Extras ist man schnell bei über 70.000 Euro. Das muss man wollen und sich leisten können. Mal schauen, ob es bei einer kurzen Pause bleibt, die man taktisch gut legen konnte, oder ob Volkswagen die Produktion nach unten anpassen muss.