VW ID Polo: Volkswagen wird viele Kunden zum Start enttäuschen

Volkswagen wirbt seit einigen Monaten mit einem „günstigen“ Elektroauto für unter 25.000 Euro und weil es ein wichtiger Schritt für die Marke ist, wurde aus dem VW ID.2 sogar der VW ID Polo. Dieser kann laut VW ab April 2026 bestellt werden.

Es gibt vier Versionen des elektrischen VW Polo, einmal mit einem kleinen Akku und 85 kW (116 PS) oder 99 kW (135 PS) und einmal mit einem großen Akku und 155 kW (211 PS) oder 166 kW (226 PS) – wobei die Top-Version dann der GTI sein wird.

Wer jetzt aber denkt, dass er da 2026 ein Elektroauto für unter 25.000 Euro bei VW bestellen kann, der könnte enttäuscht werden, so das Handelsblatt. VW hat bereits bestätigt, dass die Versionen mit dem kleinen Akku nicht im April mit dabei sind.

Der Konzern gibt von offizieller Seite an, dass diese „wenige Wochen“ später im Konfigurator landet, aber die Quelle will aus Händlerkreisen erfahren haben, dass intern von einem halben bis dreiviertel Jahr die Rede ist. Falls es die maximale Zeitspanne wäre, dann wird der „günstige“ VW Polo sogar ein Thema für 2027 sein.

Wer dennoch 2026 einen elektrischen Polo bei Volkswagen kaufen und bereits im Spätsommer haben möchte, der muss wohl über 30.000 Euro auf den Tisch legen.

So eine Strategie ist nicht ungewöhnlich, die meisten Marken gehen diesen Weg, da man ein paar Monate die Version mit der besseren Gewinnmarge pushen möchte. Doch VW wirbt schon sehr intensiv mit einem Elektroauto für unter 25.000 Euro.