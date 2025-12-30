Mobilität

VW ID Polo: Volkswagen wird viele Kunden zum Start enttäuschen

Autor-Bild
Von
|

Volkswagen wirbt seit einigen Monaten mit einem „günstigen“ Elektroauto für unter 25.000 Euro und weil es ein wichtiger Schritt für die Marke ist, wurde aus dem VW ID.2 sogar der VW ID Polo. Dieser kann laut VW ab April 2026 bestellt werden.

Es gibt vier Versionen des elektrischen VW Polo, einmal mit einem kleinen Akku und 85 kW (116 PS) oder 99 kW (135 PS) und einmal mit einem großen Akku und 155 kW (211 PS) oder 166 kW (226 PS) – wobei die Top-Version dann der GTI sein wird.

Wer jetzt aber denkt, dass er da 2026 ein Elektroauto für unter 25.000 Euro bei VW bestellen kann, der könnte enttäuscht werden, so das Handelsblatt. VW hat bereits bestätigt, dass die Versionen mit dem kleinen Akku nicht im April mit dabei sind.

Der Konzern gibt von offizieller Seite an, dass diese „wenige Wochen“ später im Konfigurator landet, aber die Quelle will aus Händlerkreisen erfahren haben, dass intern von einem halben bis dreiviertel Jahr die Rede ist. Falls es die maximale Zeitspanne wäre, dann wird der „günstige“ VW Polo sogar ein Thema für 2027 sein.

Wer dennoch 2026 einen elektrischen Polo bei Volkswagen kaufen und bereits im Spätsommer haben möchte, der muss wohl über 30.000 Euro auf den Tisch legen.

So eine Strategie ist nicht ungewöhnlich, die meisten Marken gehen diesen Weg, da man ein paar Monate die Version mit der besseren Gewinnmarge pushen möchte. Doch VW wirbt schon sehr intensiv mit einem Elektroauto für unter 25.000 Euro.

Mein Auto des Jahres 2025: Kia EV6

Ich bin in diesem Jahr wieder viele Autos gefahren und habe fast alle zwei Wochen den Wechsel gemacht. Ein Auto…

29. Dezember 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / VW ID Polo: Volkswagen wird viele Kunden zum Start enttäuschen
Weitere Neuigkeiten
Google Fotos kommt 2026 auf Samsung TVs
in Dienste
Malcolm mittendrin: Das überraschende Comeback hat ein Datum
in News
Mein Auto des Jahres 2025: Kia EV6
in Kommentar
Wow Sky Logo Header
Neue Inhalte für Sky und WOW: Die Highlights im Januar 2026
in News
Gmail Design Neu 2022 Header
Google beendet Abruf externer E-Mails in Gmail
in Dienste
Vodafone Glasfaser Helm
Vodafone steigert Datenverkehr und Netzumfang im Festnetz
in Vodafone
Jaguar hat die Verbrenner-Ära offiziell beendet
in Mobilität
Ford Logo Header
Ford verliert zunehmend das Interesse an Europa
in Mobilität
Tesla Model 3 2024 Performance Header
Tesla geht wohl etwas mehr auf Apple zu
in Mobilität
Genesis GV60 im Test: Das Elektroauto hat mich positiv überrascht
in Mobilität