waipu.tv startet Cyber‑Week‑Rabatte – 6 Monate Fernsehen geschenkt

Der Online-TV-Anbieter waipu.tv wirbt zur Cyber Week mit sechs kostenlosen Monaten auf Jahrespakete.

Der TV-Streaming-Anbieter startet ab sofort seine Cyber-Week-Aktion. Kunden zahlen laut Unternehmensangaben in den ersten sechs Monaten keinen Monatsbeitrag und können je nach Paket bis zu 200 Euro im ersten Jahr sparen.

Das Angebot gilt für alle Jahrespakete, einschließlich Varianten mit Netflix oder Disney+.

Cyber Week-Angebote bei waipu.tv

Laut waipu.tv umfasst die Aktion verschiedene Modelle: Das Comfort-Jahrespaket kostet ab dem siebten Monat 6,49 Euro monatlich, das Perfect-Plus-Paket 12,99 Euro.

Auch Kombipakete mit Streaming-Diensten sind Teil der Kampagne. Diese starten nach der sechsmontigen Gratisphase mit Preisen zwischen 17,99 und 33,49 Euro pro Monat – abhängig von der gewählten Abo-Stufe und Laufzeit.

Kurzüberblick über die Pakete:

Comfort: 6 Monate kostenlos, danach ab 6,49 €/Monat

Perfect Plus: 6 Monate kostenlos, danach ab 12,99 €/Monat

Netflix- oder Disney+-Pakete: 6 Monate kostenlos, danach ab 17,99 €/Monat

Nach Angaben des Unternehmens können auch Bestandskunden während der Aktionsphase auf ein höherwertiges Paket wechseln. Versandkosten fallen bei Hardwarebundles mit Stick oder Box zusätzlich an. Die beworbenen Preise gelten jeweils für die beschriebenen Laufzeiten und ändern sich nach deren Ablauf.

