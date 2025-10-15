waipu.tv führt neues Start-Paket mit Stick ein – kostet 4,99 € monatlich

waipu.tv startet mit dem neuen Start-Jahrespaket und dem Stick der 2. Generation ein vergünstigtes Einstiegsangebot für Streaming-Fernsehen.

Das Unternehmen bietet ab dem heutigen 15. Oktober 2025 das neue waipu.tv Start Jahrespaket an. Es soll laut Anbieter einen einfachen und günstigen Einstieg in das eigene Streaming-Ökosystem ermöglichen.

Im Paket enthalten ist der neue waipu.tv Stick der zweiten Generation mit beleuchteter Universalfernbedienung. Nutzer erhalten damit Zugriff auf klassische Fernsehinhalte sowie Apps wie Netflix, Disney+ oder Mediatheken.

Details zum neuen waipu.tv Start Jahrespaket

Das Jahrespaket kostet nach Angaben von waipu.tv monatlich 4,99 Euro statt regulär 9,99 Euro und beinhaltet eine Mindestlaufzeit von zwölf Monaten. Zusätzlich fallen einmalig 4,99 Euro Versandkosten an.

Obacht: Der Stick wird nur für die Vertragsdauer zur Miete bereitgestellt und muss nach Ablauf zurückgegeben werden. Anschließend ist das Abo monatlich kündbar.

Kernpunkte des neuen waipu.tv-Angebots

Start ab 15. Oktober 2025

waipu.tv Stick (2. Generation) inklusive

Preis: 4,99 € monatlich für 12 Monate

Einmalige Versandkosten von 4,99 €

Rückgabe des Sticks nach Vertragsende

Das Paket richtet sich insbesondere an Nutzer, die Fernsehen ohne Kabel- oder Satellitenanschluss nutzen möchten.

Ich finde das Angebot strategisch geschickt positioniert, da es klar auf Erstnutzer zielt und waipu.tv damit im hart umkämpften Streaming-Markt einen günstigeren Einstieg schafft.

Zum neuen waipu.tv-Paket →

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.