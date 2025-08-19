waipu.tv Perfect Plus inklusive 4K-Stick für 5 Euro im Monat

Freenet bietet derzeit ein zeitlich befristetes Paket an, das den TV-Streamingdienst waipu.tv Perfect Plus zusammen mit einem 4K-Stick umfasst.

Kunden zahlen dafür eine einmalige Gebühr von 1 Euro sowie monatlich 5 Euro über einen Zeitraum von zwölf Monaten. Der Gesamtpreis für ein Jahr liegt damit bei 61 Euro, während der reguläre Preis laut Anbieter bei mehr als 195 Euro liegen würde.

Im Lieferumfang enthalten ist der waipu.tv 4K-Stick, der regulär 60 Euro kostet. Zum Dienst gehören mehr als 300 TV-Sender, davon über 290 in HD, sowie über 70 Pay-TV-Sender. Zusätzlich bietet das Paket Zugriff auf rund 40.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Nutzer können bis zu 150 Stunden Inhalte aufnehmen und bis zu vier Streams parallel nutzen. Funktionen wie Pausieren, Vorspulen und Neustarten von Sendungen sind ebenfalls verfügbar.

Das Abonnement läuft zunächst zwölf Monate und kann anschließend monatlich gekündigt werden. Ab dem 13. Monat beträgt der Preis 9,99 Euro pro Monat.

waipu.tv 4K Streaming-Stick Hardware

Prozessor: Amlogic 905Y4 (DMPIS: 16.5k), Quad-Core-Cortex-A35

Arbeitsspeicher: 2 GB (DDR)

Flash-Speicher: eMMC 8 GB

WLAN: 2,4 und 5,0 Ghz / 802.11 b/g/n/a /AC Wifi 5 2T2R

HDMI: HDMI 2.1, HDCP 2.2

Bildauflösung: 4K, 1080p/I, 720p, HDR, AV1

Maße des Sticks: Breite: 5,5 cm; Länge Box: ca 8 cm; Höhe: ca. 1,5 cm

Betriebssystem: Android 11 für Android TV (bei Auslieferung)

Strom-Verbrauch: < 0,5 W im Stand-by; < 2,5 W im Betrieb

