waipu.tv startet App auf Titan OS in Deutschland

Die Streamingplattform waipu.tv erweitert ihre Verfügbarkeit in Deutschland durch die Integration in das Smart-TV-Betriebssystem Titan OS.

Die waipu.tv-App ist ab sofort auf allen Smart-TVs mit Titan OS in Deutschland verfügbar. Nach Kooperationen mit VIDAA und TiVo ergänzt Titan OS die Plattformstrategie des Unternehmens um ein weiteres Betriebssystem, das direkt auf Fernsehgeräten eingesetzt wird.

Durch die Integration auf Betriebssystem-Ebene ist kein zusätzliches Endgerät erforderlich. Laut Unternehmensangaben erhalten Nutzer Zugriff auf mehr als 300 TV-Sender, Pay-TV-Angebote sowie On-Demand-Inhalte, die in einer zentralen TV-Oberfläche gebündelt sind.

Info Titan OS wird derzeit vor allem von Philips eingesetzt, konkret auf Smart-TVs des Herstellers TP Vision, die seit den Modellreihen ab 2024 in Europa verfügbar sind. Darüber hinaus ist das Betriebssystem für ausgewählte AOC-Fernseher vorgesehen, die ebenfalls über TP Vision vertrieben werden. Durch eine Partnerschaft mit dem Auftragsfertiger Vestel soll Titan OS zudem auf Geräten von Marken wie JVC in Europa zum Einsatz kommen.

Plattformstrategie und Reichweite von waipu.tv

Nach Angaben der Betreiberin Exaring AG sollen OS-Partnerschaften die Reichweite und das Wachstum von waipu.tv unterstützen. Titan OS wird als weiteres relevantes Smart-TV-Ökosystem beschrieben, über das der Dienst direkt beim Einschalten des Fernsehers erreichbar ist.

Zentrale Punkte der Integration:

Direkter Zugriff ohne Zusatzhardware

Einbindung in den Smart-TV-Homescreen

Erweiterung der Sichtbarkeit im Wohnzimmer

Die neue Unterstützung ergänzt laut Anbieter ein bereits breites Portfolio, zu dem unter anderem Samsung, LG, Android TV, Amazon Fire TV, Apple TV, Roku sowie eigene waipu.tv-Geräte zählen.

