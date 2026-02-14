News

waipu.tv startet drei neue Sony-Kanäle

Waipu Tv

Die Streaming-Plattform waipu.tv startet drei neue Kanäle in Kooperation mit Sony Pictures Entertainment Deutschland.

Die neuen Kanäle bieten über 250 Filme und 30 Serien mit mehr als 100 Staffeln und decken verschiedene Genres und Epochen ab. Das Angebot soll die Position von waipu.tv als führender Anbieter von HD-Fernsehen in Deutschland stärken. Laut Unternehmensangaben stehen die Inhalte sowohl über die neuen Kanäle als auch über die waiputhek allen Kunden zur Verfügung.

Die Inhalte der drei neuen Waipu.tv-Kanäle im Überblick

Series Universe

Der Kanal bündelt aktuelle Serienhighlights, darunter Crime-, Action- und Dramaserien wie Justified, The Shield und L.A.’s Finest. Laut waipu.tv sollen Fans moderner US-Serien und charaktergetriebener Geschichten hier auf ihre Kosten kommen.

Retro Serien

Dieser Kanal richtet sich an Liebhaber klassischer TV-Serien. Bewitched, Charlie’s Angels, Dawson’s Creek, Bezaubernde Jeannie und Parker Lewis gehören zum Programm. Die Inhalte bringen laut Unternehmensangaben zeitlose Unterhaltung zurück auf die Bildschirme.

Movie Universe

Movie Universe bietet über 250 Filme aus der Sony-Bibliothek und deckt verschiedene Genres ab, von Action über Drama bis hin zu Family Entertainment. Der Sender soll eine breite Auswahl über mehrere Jahrzehnte bieten und damit kontinuierliche Abwechslung garantieren.

Wesentliche Vorteile der Partnerschaft:

  • Drei neue thematische Kanäle für alle waipu.tv-Kunden
  • Über 250 Filme und 30 Serien mit über 100 Staffeln
  • Zugriff auf Inhalte über waiputhek und Live-Kanäle
  • Stärkung der HD-Fernsehposition im deutschen Markt

