Warum der 5. März so wichtig für die PlayStation Studios ist

Sony wollte einst eine große Offensive für Live-Service-Spiele starten und hatte sich zu viele Projekte bei den PlayStation Studios vorgenommen. Auch bei Studios, die dafür nicht geeignet waren. Sehr viele Projekte wurden wieder eingestellt und einige scheiterten, das populärste Beispiel ist für viele sicher Concord von 2024.

Mittlerweile hat Sony die Strategie angepasst und einige Dinge geändert, es gibt zum Beispiel neue Partner in China und ein kommendes Horizon-Spiel wird es noch nicht einmal für die PS5 geben. Doch in diesem Jahr startet ein Spiel, auf das man sehr viel Hoffnung setzt und welches eigentlich schon 2025 hätte kommen sollen.

Die Rede ist von Marathon von Bungie, die man von Destiny kennt. Am 5. März geht es los, dann startet der neue Shooter auf Steam, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. 40 Euro möchte man dafür haben, oder 60 Euro für die Deluxe Edition. Marathon muss also direkt überzeugen, denn das Spiel selbst startet eben nicht kostenlos.

Es werden sehr viele Augen auf Marathon gerichtet sein. Funktioniert dieses Live-Service-Spiel für die PlayStation Studios? Wird Bungie damit wieder an alte Höhen anknüpfen können? Kommt diese Optik in der Welt der Shooter überhaupt gut an?

Eine Kampagne für Singleplayer-Fans gibt es jedenfalls nicht, trotz des Preises, da hat sich Bungie dieses Mal direkt dazu entschieden, dass man nur Multiplayer-Fans abholen möchte. Für mich schade, denn auch wenn solche Kampagnen bei Spielen wie Call of Duty eher mittelmäßig sind, so kam das bei Destiny bei einigen gut an.

Es hängt sehr viel von Marathon ab, das darf kein zweites Concord werden, weder für Sony, noch für Bungie. Ich glaube auch nicht, dass es in diese Richtung geht, aber es ist am Ende „noch ein Shooter“ und wird es schon alleine deshalb (und weil man 40 Euro ohne eine kleine Kampagne im Paket möchte) sehr schwer haben.