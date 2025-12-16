Marathon: „Neue“ Vision für das Shooter-Franchise vorgestellt

Gaming

Bildquelle: Bungie

Das amerikanische Entwicklerstudio Bungie stellte Ende Mai 2023 das neue Shooter-Franchise „Marathon“ offiziell vor. Seitdem befindet sich das Spiel in der Entwicklung. Es sah lange so aus, als ob es Ende September dieses Jahr erscheinen soll – doch daraus wurde nichts. Daraufhin kündigte Bungie eine Neuausrichtung des Spiels an.

Bungie überarbeitet Marathon

Diese Neuausrichtung wurde nun offiziell vorgestellt. Dazu wurde ein umfangreiches Video veröffentlicht und zugleich das neue Veröffentlichungsdatum genannt. Demnach soll das Game im März 2026 im Handel erscheinen und zirka 40 Euro kosten. Das ist angesichts der heutigen Preisgestaltung mehr als ungewöhnlich (aber sehr erfreulich).

Laut Bungie wurde das Feedback der Community sehr ernst genommen. Zahlreiche Verbesserungen, Anpassungen und neue Ideen sind in die Entwicklung eingeflossen. Eine überarbeitete Roadmap soll für Langzeitspaß sorgen und die Spieler dauerhaft bei Laune halten.

Mich begeistert das Artdesign des Spiels noch immer und gerade für den recht günstigen Preis werde ich es genauer beobachten. Insbesondere im Vergleich zum durchweg sehr beliebten Game ARC Raiders, das ein direkter Konkurrent von Marathon ist.


