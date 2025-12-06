Dienste

WDR-Elefant in neuer Augmented Reality verfügbar

Autor-Bild
Von
|
Bild: WDR Westdeutscher Rundfunk

Die Augmented Reality-Anwendung macht den WDR-Elefanten zum interaktiven 3D-Charakter für Kinder und Erwachsene.

Der WDR-Elefant wird anlässlich seines 50. Geburtstags durch eine neue Augmented Reality-Anwendung digital erlebbar.

Die plattformunabhängige Web-AR-Anwendung erlaubt es Nutzern, den Elefanten in ihrer eigenen Umgebung, beispielsweise im Kinderzimmer, als animierten 3D-Charakter zu sehen und mit ihm zu interagieren.

Dabei können Kinder mit dem Elefanten hopsen, ihm ein Fähnchen schwenken lassen und seine Größe oder Position anpassen, ohne eine App installieren zu müssen.

Interaktive 3D-Animationen direkt im Browser erleben

Über einen Web-Link gelangen die Nutzer direkt zur AR-Erfahrung auf einer WDR-Website, die im mobilen Browser gestartet wird. Die Kamera des Geräts erfasst die Umgebung, sodass der Elefant perspektivisch genau eingeblendet wird.

Verschiedene vorprogrammierte Animationen des Elefanten stehen zur Auswahl, die typisch für seinen Charakter sind. Zudem gibt es eine Facefilter-Funktion, mit der sich Nutzer selbst mit Elefantenrüssel und großen Ohren „verkleiden“ können.

Features der Augmented Reality-Anwendung:

  • Keine App-Installation notwendig, sofortiger Zugriff über Link
  • Interaktive 3D-Animationen passend zur realen Umgebung
  • Facefilter Funktion für Nutzer-Selfies
  • Fotos und Videos können einfach aufgenommen und geteilt werden

Eine ähnliche Anwendung bekam die WDR-Maus bereits zu deren 50. Geburtstag als digitales Geschenk. Das Angebot richtet sich sowohl an Kinder als auch an Erwachsene und verbindet spielerisch digitale mit realer Welt. Die Umsetzung sowie die Funktionalität der Anwendung entsprechen laut WDR dem aktuellen Stand der Web-AR-Technologie.

Warum die neue Tagesschau-App ein Rückschritt für Nutzer ist

Die neuen Versionen der Tagesschau- und ZDFheute-Apps erschweren das schnelle Erfassen von Nachrichten. Das hat seine Gründe, ändert aber nichts…

2. Dezember 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Unterhaltung / WDR-Elefant in neuer Augmented Reality verfügbar
Weitere Neuigkeiten
Neues LEGO-Spiel: Zeitraum für Batman steht fest
in Gaming
Europe Europa
EU-Kommission verhängt 120 Millionen Euro Buße gegen „X“ wegen DSA-Verstößen
in Social
Netflix Logo 2025 Neu
HBO, Harry Potter, Batman und mehr: Netflix kauft Warner Bros. für 83 Milliarden Dollar
in News | Update
Kia Vision Meta Turismo: „Die Zukunft der Mobilität“
in Mobilität
Spotify Logo Header 2024
Spotify will zu einer Videoplattform werden
in Dienste
Audi A6 Avant E Tron
Audi: Vorsprung durch … fehlende Updates
in Mobilität
Sony Playstation 5 Ps5 Pro Header
PlayStation 5 Pro: Sony plant sehr großes Update für 2026
in Gaming
Men In Black 5: Das große Comeback im Kino
in News
Das iPhone Air schneidet ungewöhnlich schlecht ab
in Smartphones
VW ID Polo und VW ID.2X: Die neue Offensive der Elektroautos kommt
in Mobilität