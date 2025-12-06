WDR-Elefant in neuer Augmented Reality verfügbar

Die Augmented Reality-Anwendung macht den WDR-Elefanten zum interaktiven 3D-Charakter für Kinder und Erwachsene.

Der WDR-Elefant wird anlässlich seines 50. Geburtstags durch eine neue Augmented Reality-Anwendung digital erlebbar.

Die plattformunabhängige Web-AR-Anwendung erlaubt es Nutzern, den Elefanten in ihrer eigenen Umgebung, beispielsweise im Kinderzimmer, als animierten 3D-Charakter zu sehen und mit ihm zu interagieren.

Dabei können Kinder mit dem Elefanten hopsen, ihm ein Fähnchen schwenken lassen und seine Größe oder Position anpassen, ohne eine App installieren zu müssen.

Interaktive 3D-Animationen direkt im Browser erleben

Über einen Web-Link gelangen die Nutzer direkt zur AR-Erfahrung auf einer WDR-Website, die im mobilen Browser gestartet wird. Die Kamera des Geräts erfasst die Umgebung, sodass der Elefant perspektivisch genau eingeblendet wird.

Verschiedene vorprogrammierte Animationen des Elefanten stehen zur Auswahl, die typisch für seinen Charakter sind. Zudem gibt es eine Facefilter-Funktion, mit der sich Nutzer selbst mit Elefantenrüssel und großen Ohren „verkleiden“ können.

Features der Augmented Reality-Anwendung:

Keine App-Installation notwendig, sofortiger Zugriff über Link

Interaktive 3D-Animationen passend zur realen Umgebung

Facefilter Funktion für Nutzer-Selfies

Fotos und Videos können einfach aufgenommen und geteilt werden

Eine ähnliche Anwendung bekam die WDR-Maus bereits zu deren 50. Geburtstag als digitales Geschenk. Das Angebot richtet sich sowohl an Kinder als auch an Erwachsene und verbindet spielerisch digitale mit realer Welt. Die Umsetzung sowie die Funktionalität der Anwendung entsprechen laut WDR dem aktuellen Stand der Web-AR-Technologie.