Mobilität

Audi A2 e-tron: So sieht das neue Elektroauto aus

Oliver Schwuchow
Von

Kurz vor der heutigen Weltpremiere des Audi A2 e-tron hat das Unternehmen am Wochenende die ersten Teaserbilder des Elektroautos veröffentlicht. Wir haben vor ein paar Wochen schon die finale Form mit Folie gesehen, hier ist die Folie weg.

Man bekommt oben einen guten Eindruck von der Front und der aktuellen Licht-Designsprache von Audi. Der Radstand wird maximal ausgenutzt und die Haube ist sehr kurz, wie beim VW ID.3 oder Cupra Born, das ist bei Audi die gleiche Basis.

Hinten gibt es die durchgezogene Lichtleiste und eine Form, die etwas an den alten A2 von Audi erinnert, auch wenn die vollelektrische Version (abgesehen vom Fokus auf einen geringen Verbrauch) nicht mehr viel mit dem Original zu tun haben wird.

Das Problem wird am Ende der Preis sein, denn den kennen wir bereits, es geht bei 38.200 Euro in Deutschland los. Mit etwas mehr Akku und Extras wird da bei Audi also sicher eine 5 vorne stehen und damit könnte es doch etwas schwierig werden.

So könnte er aussehen | Audi A2 e-tron KI-Mockup

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