Social

WhatsApp bekommt „am häufigsten gewünschte“ Funktion

Autor-Bild
Von
|
Whatsapp Logo Icon 2021 Header

WhatsApp bekommt eine der „am häufigsten gewünschten“ Funktionen spendiert, so Meta in einer aktuellen Ankündigung, denn man führt den Nachrichtenverlauf für Gruppen ein. Die Neuerung für WhatsApp wird jetzt „schrittweise“ für alle verteilt.

Gruppenadmins und -mitglieder können jetzt neue Mitglieder auf den aktuellen Stand bringen, indem sie ihnen die letzten Nachrichten senden. So muss man also nicht mehr erklären, worum es in der aktuellen Diskussion in der Gruppe geht.

Man kann zwischen 25 und 100 der letzten Nachrichten auswählen und Admins können diese Funktion auch deaktivieren. Ich wüsste aber nicht warum, denn das ist tatsächlich eine Neuerung, die ich schon häufiger hätte gebrauchen können.

Sony WF-1000XM6 im Test: Der neue Standard für In-Ear-Kopfhörer?

Sony präsentierte vor ein paar Tagen den WF-1000XM6 und lieferte uns nicht nur vor Marktstart die entsprechenden Informationen, sondern auch…

19. Februar 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Social / WhatsApp bekommt „am häufigsten gewünschte“ Funktion
Weitere Neuigkeiten
Scalable Capital startet ETF-Bonus für Neukunden
in Fintech
Android-Malware nutzt Gemini und übernimmt Geräte
in News
Volkswagen stellt sich neu auf: Und schon wieder ein Kurswechsel
in Mobilität
Renault 5 Logo Header
So will Renault dank China-Wissen überleben
in Mobilität
God Of War Kratos Schrei
Schock bei PlayStation-Fans: Beliebtes Studio wird geschlossen
in Gaming
Sony WF-1000XM6 im Test: Der neue Standard für In-Ear-Kopfhörer?
in Audio
Der neue Nissan Leaf startet in Deutschland
in Mobilität
Wero
Consorsbank plant Einführung von Wero bis Ende 2026
in Fintech
Magenta Security Mobile.ID kommt: So wird das Smartphone zum Generalschlüssel
in Telekom
Audi RS5 kommt mit einer „alltags-tauglichen elektrischen Reichweite“
in Mobilität