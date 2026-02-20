WhatsApp bekommt „am häufigsten gewünschte“ Funktion

WhatsApp bekommt eine der „am häufigsten gewünschten“ Funktionen spendiert, so Meta in einer aktuellen Ankündigung, denn man führt den Nachrichtenverlauf für Gruppen ein. Die Neuerung für WhatsApp wird jetzt „schrittweise“ für alle verteilt.

Gruppenadmins und -mitglieder können jetzt neue Mitglieder auf den aktuellen Stand bringen, indem sie ihnen die letzten Nachrichten senden. So muss man also nicht mehr erklären, worum es in der aktuellen Diskussion in der Gruppe geht.

Man kann zwischen 25 und 100 der letzten Nachrichten auswählen und Admins können diese Funktion auch deaktivieren. Ich wüsste aber nicht warum, denn das ist tatsächlich eine Neuerung, die ich schon häufiger hätte gebrauchen können.