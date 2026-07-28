WhatsApp erweitert Anruffunktionen um drei Neuerungen

WhatsApp erweitert seine Anruffunktionen und bringt Anrufe direkt ins Web.

WhatsApp führt ab sofort mehrere neue Funktionen für seine Anrufe ein. Dazu gehören Anrufe über WhatsApp Web, ein vereinfachter Gerätewechsel während eines Gesprächs sowie ein Warteraum für Gruppenanrufe. Die Neuerungen werden laut WhatsApp schrittweise eingeführt.

Mit den neuen Web-Anrufen können Nutzer Einzel- und Gruppenanrufe direkt über WhatsApp Web starten. Unterstützt werden sowohl Audio- als auch Videoanrufe. Nach Angaben von WhatsApp sind die Gespräche Ende-zu-Ende-verschlüsselt, kostenlos und zeitlich nicht begrenzt.

WhatsApp erleichtert Gerätewechsel und Gruppenanrufe

Die Anrufweiterleitung soll einen Wechsel zwischen Geräten ermöglichen, ohne ein laufendes Gespräch zu unterbrechen. Nutzer können laut WhatsApp beispielsweise von einem Smartphone oder Tablet auf einen Laptop wechseln.

Der neue Warteraum richtet sich an Gruppenanrufe. Teilnehmer können darüber kontrollieren, wer einem Gruppenanruf beitreten darf. Die neuen Funktionen stehen nicht zwingend sofort allen Nutzern zur Verfügung, sondern werden schrittweise ausgerollt.

Die wichtigsten Neuerungen:

Anrufe über WhatsApp Web

Audio- und Videoanrufe ohne Zeitlimit

Gerätewechsel während eines laufenden Gesprächs

Warteraum für Gruppenanrufe

Ich finde vor allem die Web-Anrufe interessant, weil damit eine Funktion ergänzt wird, die bei einem Messenger dieser Größe naheliegend ist.

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