Dienste

WhatsApp für Kinder: Was Eltern jetzt über die neue Funktion wissen müssen

Autor-Bild
Von
Google News
|
WhatsApp (KI)

Endlich führt WhatsApp elternverwaltete Konten für Kinder zwischen 10 und 12 Jahren ein. Damit erhalten Eltern verschiedene Kontrollmöglichkeiten.

Laut Unternehmensangaben ermöglicht die neue Funktion Eltern oder Erziehungsberechtigten, WhatsApp-Konten für jüngere Familienmitglieder einzurichten und zu verwalten.

Zur Aktivierung halten Eltern ihr eigenes Gerät und das Handy des Kindes nebeneinander, um beide Konten zu verknüpfen. Anschließend stehen Kontrolloptionen zur Verfügung, mit denen die Nutzung laut WhatsApp auf Nachrichten und Anrufe beschränkt werden kann.

Eltern behalten nach der Einrichtung die Kontrolle darüber, wer mit dem Konto des Kindes in Kontakt treten darf und welchen Gruppen das Kind beitreten kann. Eingehende Nachrichtenanfragen von unbekannten Kontakten können geprüft und die Datenschutzeinstellungen des Kontos angepasst werden.

Der Zugang zu diesen Einstellungen ist durch eine Eltern-PIN gesichert, auf die ausschließlich Eltern zugreifen können.

Bild: Meta / WhatsApp

Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bleibt für alle Nachrichten erhalten

Laut WhatsApp bleiben alle persönlichen Nachrichten durch Ende-zu-Ende-Verschlüsselung geschützt und sind für Dritte, einschließlich WhatsApp selbst, nicht einsehbar. Zusätzlich sollen Eltern weitere Einblicke erhalten, insbesondere in Bezug auf Gruppen, denen das Kind angehört.

Die wichtigsten Kontrollfunktionen im Überblick:

  • Festlegen, wer Kontakt aufnehmen darf
  • Genehmigung von Gruppenbeitritten
  • Prüfung von Nachrichtenanfragen unbekannter Kontakte
  • Verwaltung der Datenschutzeinstellungen per Eltern-PIN

Die schrittweise Einführung der Funktion ist laut WhatsApp für die kommenden Monate geplant. Ich halte die Initiative für einen sinnvollen Schritt, um jüngere Nutzer besser zu schützen, sehe aber auch, dass die tatsächliche Wirksamkeit stark davon abhängt, wie konsequent Eltern die verfügbaren Werkzeuge im Alltag einsetzen.

Ergänzende Informationen zum neuen Feature findet ihr im Hilfebereich von WhatsApp.

Neue WhatsApp-Funktion verschickt bald Nachrichten von allein

Der Messenger WhatsApp arbeitet an einer Funktion zum zeitgesteuerten Versenden von Nachrichten. Die Meta-Tochter WhatsApp hat über das TestFlight-Programm die…

24. Februar 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Dienste / WhatsApp für Kinder: Was Eltern jetzt über die neue Funktion wissen müssen
Weitere Neuigkeiten
Zollkrise: Porsche denkt doch über US-Werk nach
in Mobilität
PlayStation 6 und neue Xbox „sind weiter für Ende 2027 geplant“
in Gaming
Apple Macbook Air 15 Open
Apple MacBook Air: OLED-Display kommt, aber es dauert noch
in Computer
Microsoft löscht gescheiterte Xbox-Kampagne
in Gaming
Das neue Pokémon ist direkt ein großer Erfolg
in Gaming
Apple iPhone Ultra: Das erste Fold bringt eine Besonderheit mit
in Smartphones
Xbox One X Header
Microsoft bestätigt: Die neue Xbox kommt 2027*
in Gaming
Vodafone
Vodafone verlängert Rabattaktion für GigaMobil-Tarife
in Vodafone
Apple iPhone 18 Pro: In China brodelt jetzt die Gerüchteküche
in Smartphones
Neue Tankstellen-Regel und Ölreserve sollen Spritpreise bremsen
in Mobilität