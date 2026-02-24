Dienste

Neue WhatsApp-Funktion verschickt bald Nachrichten von allein

Autor-Bild
Von
|

Der Messenger WhatsApp arbeitet an einer Funktion zum zeitgesteuerten Versenden von Nachrichten.

Die Meta-Tochter WhatsApp hat über das TestFlight-Programm die Beta-Version 26.7.10.72 für iOS veröffentlicht. Laut Entwicklerhinweisen befindet sich eine Funktion für geplante Nachrichten derzeit in Entwicklung und ist noch nicht für Tester freigeschaltet.

Geplante Nachrichten in WhatsApp für iOS in Vorbereitung

Künftig sollen Nutzer eine Nachricht verfassen und Datum sowie Uhrzeit für den automatischen Versand festlegen können. Die Mitteilung bleibt bis zum gewählten Zeitpunkt gespeichert und wird dann ohne weiteres Zutun verschickt.

Geplante Inhalte sollen in einem eigenen Bereich innerhalb der Chat-Informationen verwaltet und bei Bedarf vorab gelöscht werden können, ohne dass Empfänger informiert werden.

Geplante Kernfunktionen laut Entwicklerangaben:

  • Versand zu festgelegtem Datum und Uhrzeit
  • Verwaltung im Chat-Infobereich
  • Löschung vor Zustellung ohne Hinweis
  • Nutzung in Einzel- und Gruppenchats

Bisher können iOS-Nutzer Nachrichten nur über die Kurzbefehle-App zeitgesteuert vorbereiten. Die neue Lösung wäre direkt in die App integriert. Ich halte die Funktion für eine sinnvolle Ergänzung, da sie die Kommunikation planbarer macht und ohne Umwege auskommt.

iOS 26.4 macht Fortschritte: Apple schweigt aber weiterhin

Apple veröffentlichte letzte Woche die erste Beta von iOS 26.4 und wird mit dem Update ein paar Neuerungen einbauen. Außerdem…

24. Februar 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Dienste / Neue WhatsApp-Funktion verschickt bald Nachrichten von allein
Weitere Neuigkeiten
Elektroautos bei 19,3 Prozent: EU-Markt verschiebt sich spürbar
in Mobilität
Xbox 2024 Header
Das Ende der Xbox: Der alte Mitgründer glaubt nicht mehr daran
in Gaming
Audi A2 e-tron: Ein erster Blick in den Innenraum
in Mobilität
iOS 26.4 macht Fortschritte: Apple schweigt aber weiterhin
in Firmware und OS
Neuer Opel Corsa kommt „Ende 2026“ als Performance-Version
in Mobilität
Tesla Model 3 2024 Performance Header
Neues Tesla Model 3 für 2026 deutet sich an
in Mobilität
Neva: Prologue – DLC-Erweiterung setzt die Story fort
in Gaming
Fiat Topolino startet mit neuer Farbe und optimiertem Zentraldisplay
in Mobilität
Formula Legends erhält physische Handelsversion
in Gaming
Mario Vorhang Meme
Nintendo hat ein „Event“ für morgen geplant
in Gaming