Neue WhatsApp-Funktion verschickt bald Nachrichten von allein

Der Messenger WhatsApp arbeitet an einer Funktion zum zeitgesteuerten Versenden von Nachrichten.

Die Meta-Tochter WhatsApp hat über das TestFlight-Programm die Beta-Version 26.7.10.72 für iOS veröffentlicht. Laut Entwicklerhinweisen befindet sich eine Funktion für geplante Nachrichten derzeit in Entwicklung und ist noch nicht für Tester freigeschaltet.

Geplante Nachrichten in WhatsApp für iOS in Vorbereitung

Künftig sollen Nutzer eine Nachricht verfassen und Datum sowie Uhrzeit für den automatischen Versand festlegen können. Die Mitteilung bleibt bis zum gewählten Zeitpunkt gespeichert und wird dann ohne weiteres Zutun verschickt.

Geplante Inhalte sollen in einem eigenen Bereich innerhalb der Chat-Informationen verwaltet und bei Bedarf vorab gelöscht werden können, ohne dass Empfänger informiert werden.

Geplante Kernfunktionen laut Entwicklerangaben:

Versand zu festgelegtem Datum und Uhrzeit

Verwaltung im Chat-Infobereich

Löschung vor Zustellung ohne Hinweis

Nutzung in Einzel- und Gruppenchats

Bisher können iOS-Nutzer Nachrichten nur über die Kurzbefehle-App zeitgesteuert vorbereiten. Die neue Lösung wäre direkt in die App integriert. Ich halte die Funktion für eine sinnvolle Ergänzung, da sie die Kommunikation planbarer macht und ohne Umwege auskommt.