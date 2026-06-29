WhatsApp startet Benutzernamen-Reservierung

Die Kommunikationsplattform WhatsApp startet weltweit die Reservierung von Benutzernamen für ihre Nutzer.

Meta hat angekündigt, dass Nutzer ab dem heutigen 29. Juni erstmals einen eigenen Benutzernamen für WhatsApp reservieren können. Die Funktion soll es ermöglichen, mit anderen Personen in Kontakt zu treten, ohne die eigene Telefonnummer weiterzugeben. Laut Unternehmensangaben handelt es sich dabei vor allem um eine zusätzliche Datenschutzfunktion.

Die Benutzernamen können frei gewählt werden und müssen nicht mit bestehenden Namen oder Handles auf anderen Plattformen übereinstimmen. Anders als bei klassischen sozialen Netzwerken soll es kein öffentliches Verzeichnis der verfügbaren Namen geben. Auch automatische Vorschläge oder Suchfunktionen sind nach Angaben des Unternehmens nicht vorgesehen.

WhatsApp setzt auf mehr Datenschutz bei neuen Kontakten

Wer erstmals über einen Benutzernamen kontaktiert werden möchte, muss den exakten Namen an die jeweilige Person weitergeben. Eine Kontaktaufnahme über allgemeine Suchanfragen soll damit ausgeschlossen werden. Laut Meta sollen Nutzer ihren Benutzernamen nur mit Personen teilen, von denen sie tatsächlich Nachrichten erhalten möchten.

Zusätzlich wird die Möglichkeit eingeführt, einen sogenannten Benutzernamenschlüssel zu erstellen. Dieser dient als weitere Sicherheitsebene bei der ersten Kontaktaufnahme über den Benutzernamen. Erst wenn sowohl Benutzername als auch Schlüssel bekannt sind, kann eine neue Unterhaltung gestartet werden.

Wichtige Punkte zur neuen Funktion:

Reservierungen starten ab dem 29. Juni.

Die Nutzung in der App folgt später im Jahr.

Telefonnummern müssen nicht mehr weitergegeben werden.

Ein zusätzlicher Schlüssel kann die Kontaktaufnahme absichern.

Ich halte die neue Funktion insbesondere für Nutzer interessant, die ihre Telefonnummer nicht bei jedem neuen Kontakt preisgeben möchten und dennoch über WhatsApp erreichbar bleiben wollen.

Voraussetzung für die Reservierung ist eine aktuelle App-Version, das Feature wird allerdings auch serverseitig freigeschaltet und dürfte wie üblich stufenweise ausgerollt werden. Zu finden ist es unter Einstellungen → Konto.

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