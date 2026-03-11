Social

WhatsApp und Facebook warnen jetzt aktiv vor Betrugsversuchen

Autor-Bild
Von
Google News
|

Der Technologiekonzern Meta kündigt neue Sicherheitsfunktionen auf Facebook, Messenger und WhatsApp an, um Nutzer besser vor Onlinebetrug zu schützen.

Meta setzt dabei laut Unternehmensangaben verstärkt auf KI-basierte Systeme, die Betrugsmuster schneller erkennen sollen. Die Technologie analysiert unter anderem Texte, Bilder und Kontextinformationen, um etwa gefälschte Prominentenprofile oder Markenimitationen aufzuspüren. Auch Links zu Webseiten, die seriöse Angebote imitieren, sollen so frühzeitig erkannt werden.

Im Jahr 2025 entfernte das Unternehmen nach eigenen Angaben mehr als 159 Millionen betrügerische Werbeanzeigen. Zudem wurden rund 10,9 Millionen Konten auf Facebook und Instagram gelöscht, die mit sogenannten Scam-Zentren in Verbindung gestanden haben sollen.

Neue Warnsysteme und Kooperationen gegen Onlinebetrug

Zusätzlich testet Meta neue Warnhinweise in seinen Apps. Auf Facebook sollen Nutzer künftig Hinweise erhalten, wenn Freundschaftsanfragen verdächtige Merkmale aufweisen. Auf WhatsApp informiert ein neues System darüber, wenn eine Geräteverknüpfung möglicherweise Teil eines Betrugsversuchs ist. Im Messenger wird laut Meta eine erweiterte Betrugserkennung ausgerollt, die verdächtige Chats analysieren kann.

Weitere Maßnahmen laut Meta:

  • Ausbau der KI zur Erkennung von Identitätsbetrug
  • Neue Warnmeldungen bei verdächtigen Kontakten
  • Erweiterte Überprüfung von Werbetreibenden
  • Internationale Zusammenarbeit mit Ermittlungsbehörden

Gemeinsam mit Strafverfolgungsbehörden wurden zuletzt mehrere Maßnahmen gegen internationale Betrugsnetzwerke umgesetzt. Laut Meta führten gemeinsame Ermittlungen unter anderem zur Deaktivierung von über 150.000 Konten und zu Festnahmen durch die thailändische Polizei. Auch in Nigeria wurden Verdächtige im Zusammenhang mit Onlinebetrug festgenommen.

Ich habe den Eindruck, dass Meta seine technischen und organisatorischen Maßnahmen gegen Betrug deutlich ausbaut. Gleichzeitig zeigt die hohe Zahl entfernter Anzeigen und Konten, wie groß das Problem auf großen Plattformen weiterhin ist.

C24 Bank Logo

C24 Bank integriert Handytarifvergleich

Die C24 Bank hat in ihre Banking-App einen Handytarifvergleich integriert. Nutzer der aktuellsten App-Version sollten darüber innerhalb der App informiert…

11. März 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Social / WhatsApp und Facebook warnen jetzt aktiv vor Betrugsversuchen
Weitere Neuigkeiten
Renault 5 Logo Header
Renault kündigt eine „neue Ära“ für Autos an
in Mobilität
C24 Bank Logo
C24 Bank integriert Handytarifvergleich
in Fintech
MacBook Neo: Apple denkt über Touchscreen nach
in Computer
Ford startet ab sofort mit optimierten Elektroautos
in Mobilität
Amazon revolutioniert die Arztpraxis – Europa schaut noch zu
in Dienste
Sonos Roam App Detail
Die App-Krise von Sonos: So haben die Nutzer darauf reagiert
in Marktgeschehen
Deutschsprachige Länder planen gemeinsame Strategie für Kultur und KI
in Gesellschaft
Mercedes-Benz VLE: Das ist der neue Elektro-Van mit 700 km Reichweite
in Mobilität
MG4: Neue Version des Elektroautos dürfte der Bestseller werden
in Mobilität
Das neue Apple MacBook „schockt“ PC-Hersteller
in Computer