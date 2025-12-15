WhatsApp zeigt jetzt Werbung im Status an

Es geht los, WhatsApp zeigt ab sofort in ersten Regionen der Welt ganz offiziell Werbung im Status an. Viele Nutzer wurden letzte Woche und am Wochenende im Messenger informiert und die ersten Werbeanzeigen wurden schon online gestellt.

Dieser Schritt kommt nicht überraschend, denn Meta kündigte das im Sommer für WhatsApp an. In Deutschland kommen wir aber noch eine Weile um Werbung im Status herum, denn die EU hat Zweifel angekündigt und Meta hat direkt reagiert.

Die Werbung bei WhatsApp in Deutschland ist nicht abgesagt, im Gegenteil, aber sie wird nicht vor 2026 starten. Genießt also noch ein bisschen die Status-Beiträge eurer Kontakte bei WhatsApp, nächstes Jahr wird die Werbung zu uns kommen.