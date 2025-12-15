Social

WhatsApp zeigt jetzt Werbung im Status an

Es geht los, WhatsApp zeigt ab sofort in ersten Regionen der Welt ganz offiziell Werbung im Status an. Viele Nutzer wurden letzte Woche und am Wochenende im Messenger informiert und die ersten Werbeanzeigen wurden schon online gestellt.

Dieser Schritt kommt nicht überraschend, denn Meta kündigte das im Sommer für WhatsApp an. In Deutschland kommen wir aber noch eine Weile um Werbung im Status herum, denn die EU hat Zweifel angekündigt und Meta hat direkt reagiert.

Die Werbung bei WhatsApp in Deutschland ist nicht abgesagt, im Gegenteil, aber sie wird nicht vor 2026 starten. Genießt also noch ein bisschen die Status-Beiträge eurer Kontakte bei WhatsApp, nächstes Jahr wird die Werbung zu uns kommen.

  1. Neuhier 🔅
    sagt am

    Wer den Messenger nutzt ist eh lost!

    Antworten
    1. Peter ☀️
      sagt am zu Neuhier ⇡

      Tja, leider nutzen 85 % der Nutzer nur diesen „lost“ messenger.

      Antworten
      1. Neuhier 🔅
        sagt am zu Peter ⇡

        Bestätigt meine Annahme, dass 80% der Menschheit einfach dumm ist!

        Antworten
        1. DeziByte 🎖
          sagt am zu Neuhier ⇡

          Was dich dann wohl mit einschließt! Warum öffnest du überhaupt diesen Artikel wenn dich das alles nichts angeht und du WhatsApp so dumm findest, hmm? Nur um deinen geistlosen Schmalz abzusondern, welcher wiederum REIN GAR NICHTS mit diesem Artikel zu tun hat, Stunk zu machen und hunderte Millionen Menschen zu beleidigen? Dass deine „Annahme“ nachweislich falsch ist, lass ich mal außer Acht, was schlaue Menschen übrigens wissen würden. ;)

          Antworten
    2. Tobias 🎖
      sagt am zu Neuhier ⇡

      Wer solche Kommentare schreibt, ist auch lost. Kannst dich also zu der gleichen Gruppe stellen.

      Antworten

