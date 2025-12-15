Firmware und OS

Apple iOS 26.4 kommt Anfang 2026: Erste Details zum großen Update

Apple hat die Entwicklung von iOS 26.2 abgeschlossen und verteilt das Update seit Ende letzter Woche als finale Version. Diese Woche dürfte es die erste Beta von iOS 26.3 geben, einem vermutlich kleineren Update, bevor dann iOS 26.4 ansteht.

Das könnte, wie in den letzten Jahren, ein großer Schritt werden. Macworld hat eine interne iOS-Version erhalten und konnte erste Details zum Update herausfinden.

iOS 26.4 mit neuen Siri-Funktionen

Wir werden demnach mit iOS 26.4 die neue und persönlichere Version von Siri (noch nicht die ganz neue Version mit Gemini-Basis, sondern nur die Version mit ein paar neuen Tricks) sehen und es wird eine neue Health-App geben, was dafür spricht, dass Apple womöglich sein neues Abo „Health+“ im Frühjahr 2026 startet.

Die Passwort-App kann mit iOS 26.4 außerdem eure Details bei Kreditkarten in Apps von Drittanbietern ausfüllen, es kommt ein „Sports Tier“ in die Apple TV App und die AirPods bekommen mit „Precise Outdoor Location“ eine neue Funktion.

Diese Details stammen aus einer internen iOS-Version und wurden bisher nicht von Apple bestätigt. Es wäre zudem möglich, dass nicht alle Neuerungen überleben. Die erste Beta von iOS 26.4 dürfte Anfang 2026 erscheinen, dann wissen wir mehr.

