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Whoop ohne teures Abo: Diese App könnte das Problem lösen

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Fitness-Bänder ohne Display erleben in letzter Zeit einen neuen Hype, den Whoop vor einer Weile auslöste. Doch das Original ist teuer, denn man ist an ein Abo für die Analyse gebunden. Ohne Abo gibt es noch nicht einmal simple Daten für euch.

Das möchte eine App namens „Goose“ lösen, die bisher aber nur als erste Alpha-Version vorgestellt wurde. Ziel ist es, dass man eine ergänzende App zu Whoop bekommt, bei der man zur Not auch ohne Abo seine Health-Daten auslesen kann.

Die Frage ist nur, ob dieses Projekt realistisch ist und ob Whoop etwas dagegen machen kann, denn man wird sicher nicht wollen, dass die Daten, mit denen man viel Geld verdient, einfach so und ohne ein teures Abo ausgelesen werden können.

Ich wäre skeptisch, denn es würde das Geschäftsmodell von Whoop bedrohen, was man sicher verhindern wird. Bisher wurde übrigens nur eine App gezeigt, die mit iOS 26 funktioniert und ein Whoop 5.0 voraussetzt, es geht nicht mit alten Bändern.

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2. Juni 2026 | Jetzt lesen →
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