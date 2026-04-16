Wi-Fi 7 für jedes Zimmer: FRITZ! startet Mesh-Set 2700

Die FRITZ! GmbH erweitert ihr Portfolio ab sofort um das FRITZ!Mesh Set 2700 für Wi-Fi 7 Mesh-Netze.

Das Set aus zwei oder drei FRITZ!Repeatern 2700 richtet sich an große Wohnflächen und kann an Router oder Glasfasermodem angeschlossen sowie bestehende FRITZ!Box-Mesh-Netze erweitern. Ein Gerät fungiert als Mesh Master mit Gastnetz, VPN und Kindersicherung. Wi-Fi 7 liefert bis zu 6,5 GBit/s und je einen 2,5-Gigabit-LAN-Port.

Das Mesh bildet ein einheitliches WLAN mit zentraler Steuerung für Gastzugang und Zeitpläne. Die Repeater optimieren Verbindungen automatisch und erhalten regelmäßige Updates laut Hersteller.

Mesh-Set 2700: Einsatzbereiche im Wohnumfeld

Das 2er-Set eignet sich laut FRITZ! für Wohnungen bis etwa vier Zimmer, das 3er-Set für größere Häuser und mehrere Etagen mit flächendeckender WLAN-Versorgung.

Produktmerkmale

FRITZ!Mesh Set aus 2 oder 3 leistungsstarken FRITZ!Repeatern 2700

WLAN Mesh, 4 x 4 auf 5 GHz und 2 x 2 auf 2,4 GHz

Wi-Fi 7 bis 5.760 MBit/s (5 GHz) und 688 MBit/s (2,4 GHz)

1 x 2,5-Gigabit-LAN-Anschluss pro FRITZ!Repeater 2700

Kompatibel zu allen gängigen WLAN-Routern

Einfache und sichere WLAN-Einrichtung per Tastendruck („Connect“ bzw. „WPS“)

Übernimmt mit WLAN Mesh automatisch alle wichtigen Einstellungen der FRITZ!Box

Abschalt- und dimmbare LEDs

Mit FRITZ!App WLAN den besten Standort für den Repeater finden

Das FRITZ!Mesh Set ist ab sofort im Handel für 329 Euro (2-pack) und 449 Euro (3-pack) (Handels-UVP 04/26) erhältlich

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