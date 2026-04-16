Wi-Fi 7 für jedes Zimmer: FRITZ! startet Mesh-Set 2700
Die FRITZ! GmbH erweitert ihr Portfolio ab sofort um das FRITZ!Mesh Set 2700 für Wi-Fi 7 Mesh-Netze.
Das Set aus zwei oder drei FRITZ!Repeatern 2700 richtet sich an große Wohnflächen und kann an Router oder Glasfasermodem angeschlossen sowie bestehende FRITZ!Box-Mesh-Netze erweitern. Ein Gerät fungiert als Mesh Master mit Gastnetz, VPN und Kindersicherung. Wi-Fi 7 liefert bis zu 6,5 GBit/s und je einen 2,5-Gigabit-LAN-Port.
Das Mesh bildet ein einheitliches WLAN mit zentraler Steuerung für Gastzugang und Zeitpläne. Die Repeater optimieren Verbindungen automatisch und erhalten regelmäßige Updates laut Hersteller.
Mesh-Set 2700: Einsatzbereiche im Wohnumfeld
Das 2er-Set eignet sich laut FRITZ! für Wohnungen bis etwa vier Zimmer, das 3er-Set für größere Häuser und mehrere Etagen mit flächendeckender WLAN-Versorgung.
Produktmerkmale
- FRITZ!Mesh Set aus 2 oder 3 leistungsstarken FRITZ!Repeatern 2700
- WLAN Mesh, 4 x 4 auf 5 GHz und 2 x 2 auf 2,4 GHz
- Wi-Fi 7 bis 5.760 MBit/s (5 GHz) und 688 MBit/s (2,4 GHz)
- 1 x 2,5-Gigabit-LAN-Anschluss pro FRITZ!Repeater 2700
- Kompatibel zu allen gängigen WLAN-Routern
- Einfache und sichere WLAN-Einrichtung per Tastendruck („Connect“ bzw. „WPS“)
- Übernimmt mit WLAN Mesh automatisch alle wichtigen Einstellungen der FRITZ!Box
- Abschalt- und dimmbare LEDs
- Mit FRITZ!App WLAN den besten Standort für den Repeater finden
- Das FRITZ!Mesh Set ist ab sofort im Handel für 329 Euro (2-pack) und 449 Euro (3-pack) (Handels-UVP 04/26) erhältlich
FRITZ!Mesh Sets 2700 bestellen →
FritzOS 8.2 für den 2700 wäre mal ganz nett
Witzig, ich habe vor 5 Tagen für 2x Fritz!Repeater 2700 nur 249,06 € bei Amazon bezahlt.
Versender/Verkäufer war Fritz selbst.
Wieso das jetzt als Set 100€ teurer sein soll, ist mir echt ein Rätsel.
P.S.: Mein Norton blockiert den Bestellen-Link mit der Verbindung zu go.dgdp.net wegen Bedrohungskategorie URL:Phishing
Dann ist dein Programm fehlerhaft, der Link ist ein Partnerlink zu MediaMarkt.
Norton hat bisher eigentlich keine Fehler gemacht und bisher hatte ich auf dieser Seite auch keine Bedrohungsanzeigen erhalten. Ist das erste Mal.
Ist auch nur ein Hinweis.
Weitergeleitet werde ich über:
https://go.dgdp.net/3TFJD5F/J8P3N/?sub1=1c01m92mt9uae&sub3=mobiflip&sub2=https%3A%2F%2Fwww.mediamarkt.de%2Fde%2Fsearch.html%3Fquery%3DAVM%2520FRITZ%2521Mesh%2520Set%25202700
Die Anzeige ist dann folgende:
Bedrohung gesichert
Wir haben Ihre Verbindung zu go.dgdp.net blockiert, weil es sich um eine gefährliche Webseite handelt.
Bedrohungskategorie: URL:Phishing
Das ist definitiv nicht korrekt. Ich kenne diesen Link. Er gehört zu dem Partner Netzwerk https://digidip.net