Wie ist der Stand von GTA 6? Insider verrät Details

Rockstar Games kündigte das neue Grand Theft Auto mal wieder zu früh an und musste es jetzt schon zweimal verschieben. Die Frage, die sich viele stellen: Wird man es erneut verschieben oder steht der November 2026? Es ist noch unklar.

Der sehr zuverlässige Jason Schreier von Bloomberg hat sich jetzt dazu geäußert und gibt an, dass die letzten beiden Termine unrealistisch waren, aber GTA 6 noch nicht ganz abgeschlossen ist und die Entwickler noch nicht am Feinschliff sitzen.

GTA 6 muss zum Start rund laufen

Der 19. November sei „ein bisschen realistischer“, aber auch nicht ganz sicher. Für Take-Two hängt viel vom Spiel ab, bevor man es in einem unfertigen Zustand auf den Markt bringt, verschiebt man es lieber erneut. Zur Not auf Anfang 2027, das Geschäftsjahr geht noch bis März 2027. Das sei allerdings noch nicht vorgesehen.

Die wichtigste Plattform wird die PlayStation 5 (Pro) von Sony sein, was aber kein Geheimnis ist, denn beim letzten Trailer zeigte Rockstar PS5-Aufnahmen und es ist eben die deutlich erfolgreichere Konsole mit viel mehr verkauften Einheiten derzeit.

Also, noch kein Grund zur Panik, aber auch kein Grund zur Entspannung. Es ist im Moment einfach noch nicht ganz sicher, auch wenn es laut Quelle ganz gut aussieht.