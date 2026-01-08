Gaming

Wie ist der Stand von GTA 6? Insider verrät Details

Autor-Bild
Von
|
Gta 6 2026 Header

Rockstar Games kündigte das neue Grand Theft Auto mal wieder zu früh an und musste es jetzt schon zweimal verschieben. Die Frage, die sich viele stellen: Wird man es erneut verschieben oder steht der November 2026? Es ist noch unklar.

Der sehr zuverlässige Jason Schreier von Bloomberg hat sich jetzt dazu geäußert und gibt an, dass die letzten beiden Termine unrealistisch waren, aber GTA 6 noch nicht ganz abgeschlossen ist und die Entwickler noch nicht am Feinschliff sitzen.

GTA 6 muss zum Start rund laufen

Der 19. November sei „ein bisschen realistischer“, aber auch nicht ganz sicher. Für Take-Two hängt viel vom Spiel ab, bevor man es in einem unfertigen Zustand auf den Markt bringt, verschiebt man es lieber erneut. Zur Not auf Anfang 2027, das Geschäftsjahr geht noch bis März 2027. Das sei allerdings noch nicht vorgesehen.

Die wichtigste Plattform wird die PlayStation 5 (Pro) von Sony sein, was aber kein Geheimnis ist, denn beim letzten Trailer zeigte Rockstar PS5-Aufnahmen und es ist eben die deutlich erfolgreichere Konsole mit viel mehr verkauften Einheiten derzeit.

Also, noch kein Grund zur Panik, aber auch kein Grund zur Entspannung. Es ist im Moment einfach noch nicht ganz sicher, auch wenn es laut Quelle ganz gut aussieht.

Dreame bringt neuen Backofen, Geschirrspüler und Kühlschränke nach Deutschland

Dreame Technology erweitert hierzulande sein Smart-Home-Portfolio um Backöfen, Geschirrspüler und Kühlschränke. Das Unternehmen stellte neue Modelle für den deutschen Markt…

7. Januar 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / Wie ist der Stand von GTA 6? Insider verrät Details
Weitere Neuigkeiten
Apple Iphone 16e Back Header
Apple: Das nächste iPhone kommt schon bald
in Smartphones
Stranger Things 5 Folge 9: Netflix spielt mit der Hoffnung der Nutzer
in News
Nio Front Header
Nio verkauft jetzt deutlich mehr Elektroautos
in Mobilität
Der massive Absturz von Tesla in Europa
in Mobilität
OnePlus möchte angeblich wieder „ganz oben“ mitspielen
in Smartphones
Logi Options+ für Mac vorübergehend unbrauchbar – Update wird verteilt
in Zubehör
Neue Direktbank für Deutschland: Aus Barclays wird easybank
in Fintech
Dreame zeigt erstes Elektroauto und dürfte es damit schwer haben
in Mobilität
Dreame bringt neuen Backofen, Geschirrspüler und Kühlschränke nach Deutschland
in Smart Home
Volkswagen Id. Gti Concept
Volkswagen und Audi: Kommt bald der Preis-Schock für Kunden?
in Mobilität