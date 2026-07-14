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Wieder wie Twitter? X passt Algorithmus an

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| 5 Kommentare
Twitter

Der Kommentarbereich bei X gleicht oft einem „Schlachtfeld“, so Nikita Bier, der X für Elon Musk als Plattform entwickelt. Daher hat man ein paar „Anpassungen“ beim Algorithmus vorgenommen, die den Umgang freundlicher machen sollten.

Doch die Plattform, die einst als Twitter bekannt war, bevor ihr Elon Musk einen neuen Namen spendierte, bleibt ein Sammelsurium für Müll, das kann man nicht anders sagen. Ich bin dort bis heute aktiv und man merkt, dass X die Gesinnung des Besitzers pusht und vor allem radikalen Abschaum, von beiden Seiten, anzieht.

Es wurde besser, vor allem im Zeitraum der letzten Bundestagswahl, als Elon Musk die Wir-Sind-Gegen-Alles-Und-Heulen-Bei-Regenbogenfarben-Partei pushte, war es kaum auszuhalten und der Algorithmus wurde, was ich aber nur vermute, aktiv beeinflusst, denn ich vermeide dort Politik, bekam aber ganz viel davon zu sehen.

X bleibt für mich eine Plattform für News, ich nutze das nicht als soziales Netzwerk, da ist weiterhin viel zu viel Hass auf der Plattform vorhanden und der Ton ist nur noch negativ. Für News ist X aber brauchbar und es wurde auch wieder besser.

Es liegt allerdings nicht nur an X, am Ende kommen die Inhalte, wenn man mal die Russland-Bots ignoriert, von Menschen. Andere Netzwerke sind da für mich nicht besser, daher schaue ich mittlerweile nur noch ab und an ein paar lustige Reels aus der Eltern-Bubble bei Instagram und bin sonst kaum noch in diesem Bereich aktiv.

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  1. Neuhier 🔆
    sagt am

    100% Zustimmung!

    Antworten
  2. Robin 🏆
    sagt am

    Wer aktiv an der Börse handelt, für den ist X mit eine der wichtigsten Quellen.

    Auch habe ich dort schon Leute kennengelernt, die ähnliche Interessen haben, sei es aus der E-Auto oder Finanz-Bubble. Dafür ist es einfach super.

    Antworten
    1. cby ☀️
      sagt am zu Robin ⇡

      Für mich ist es auch nur noch für die Börse interessant.
      Früher war ich täglich für Fußball und Tech dort heute nur noch für Finanz News

      Antworten
  3. René Hesse ♾️
    sagt am

    Tschüss gesagt und nie bereut. Das ist schon lange kein guter Ort mehr.

    Antworten
  4. Bullshit-Bingo 👋
    sagt am

    X kann weg. Nuff said.

    Antworten

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