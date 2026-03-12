Windows 11 bekommt bald einen „Xbox Mode“

Die Zukunft der Xbox ist Windows, denn Entwickler sollen ihre Spiele in Zukunft nicht mehr für eine Konsole oder einen Handheld entwickeln, sie sollen ihr Spiel für Windows entwickeln und dann nur entsprechend anpassen. Und Microsoft will mit einer passenden Oberfläche dafür sorgen, dass das für Spieler gut aussieht.

Das nennt man „Xbox Mode“, eine Oberfläche für Windows, die wir unter anderem schon vom ROG Xbox Ally kennen, einem Handheld, den Microsoft gemeinsam mit Asus entwickelt hat. Im April wird dieser „Xbox Mode“ für Windows 11 kommen, so Microsoft im Rahmen der GDC, sprich für PCs, Laptops, Tablets und vieles mehr.

Microsoft testet die „Xbox Full Screen Experience (FSE)“ schon seit Herbst 2025 mit Windows Insidern, jetzt wird es Zeit für den globalen Rollout. So kann Microsoft das in den nächsten Monaten weiter testen und verfeinern, dieser „Xbox Mode“ ist sicher auch die Basis für die nächste Xbox, die Ende 2027 kommen könnte.