PlayStation 6 und neue Xbox „sind weiter für Ende 2027 geplant“

Microsoft hat diese Woche bestätigt, dass man Entwicklern ab 2027 die ersten Developer Kits der neuen Xbox schicken wird, die Frage ist aber, wann wird diese auf den Markt kommen? Es sind Alpha-Kits, so Microsoft, diese hatten bei der aktuellen Xbox einige schon über ein Jahr vorher. Einige aber auch viel später.

Laut „KeplerL2“ peilt Microsoft das Weihnachtsgeschäft 2027 an, wie auch Sony mit der PlayStation 6 und dem neuen PlayStation-Handheld. Wir haben schon vor ein paar Tagen gehört, dass die PS6 weiterhin 2027 kommen könnte, auch wenn es eine RAM- und Speicherkrise gibt. Microsoft hält wohl auch an diesem Ziel fest.

Ich bin zwar weiterhin skeptisch, denn wir sehen beispielsweise bei Valve, dass die Krise bereits einen Einfluss auf den Marktstart der Hardware hat. Aber Microsoft und Sony sind größer und planen mehr Einheiten, da kann man sicher etwas mehr Druck auf Partner aufbauen. Und man ist auch etwas abhängiger von Konsolen.

Schauen wir mal, die Frage, wann die nächste Konsolengeneration startet und ob sie bei der PlayStation und Xbox wieder parallel startet, dürfte sich im Laufe des Jahres klären. Vielen würde die aktuelle PlayStation und Xbox länger reichen, mir geht es mit der PS5 Pro ähnlich, aber das ist nicht für diesen Schritt entscheidend.