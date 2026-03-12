Gaming

PlayStation 6 und neue Xbox „sind weiter für Ende 2027 geplant“

Autor-Bild
Von
Google News
|

Microsoft hat diese Woche bestätigt, dass man Entwicklern ab 2027 die ersten Developer Kits der neuen Xbox schicken wird, die Frage ist aber, wann wird diese auf den Markt kommen? Es sind Alpha-Kits, so Microsoft, diese hatten bei der aktuellen Xbox einige schon über ein Jahr vorher. Einige aber auch viel später.

Laut „KeplerL2“ peilt Microsoft das Weihnachtsgeschäft 2027 an, wie auch Sony mit der PlayStation 6 und dem neuen PlayStation-Handheld. Wir haben schon vor ein paar Tagen gehört, dass die PS6 weiterhin 2027 kommen könnte, auch wenn es eine RAM- und Speicherkrise gibt. Microsoft hält wohl auch an diesem Ziel fest.

Ich bin zwar weiterhin skeptisch, denn wir sehen beispielsweise bei Valve, dass die Krise bereits einen Einfluss auf den Marktstart der Hardware hat. Aber Microsoft und Sony sind größer und planen mehr Einheiten, da kann man sicher etwas mehr Druck auf Partner aufbauen. Und man ist auch etwas abhängiger von Konsolen.

Schauen wir mal, die Frage, wann die nächste Konsolengeneration startet und ob sie bei der PlayStation und Xbox wieder parallel startet, dürfte sich im Laufe des Jahres klären. Vielen würde die aktuelle PlayStation und Xbox länger reichen, mir geht es mit der PS5 Pro ähnlich, aber das ist nicht für diesen Schritt entscheidend.

Das neue Pokémon ist direkt ein großer Erfolg

Es ist unglaublich, wie gut die Marke „Pokémon“ auch nach so vielen Jahren noch funktioniert und wie treu die Fans…

12. März 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / PlayStation 6 und neue Xbox „sind weiter für Ende 2027 geplant“
Weitere Neuigkeiten
Apple Macbook Air 15 Open
Apple MacBook Air: OLED-Display kommt, aber es dauert noch
in Computer
Microsoft löscht gescheiterte Xbox-Kampagne
in Gaming
Das neue Pokémon ist direkt ein großer Erfolg
in Gaming
Apple iPhone Ultra: Das erste Fold bringt eine Besonderheit mit
in Smartphones
Xbox One X Header
Microsoft bestätigt: Die neue Xbox kommt 2027*
in Gaming
Vodafone
Vodafone verlängert Rabattaktion für GigaMobil-Tarife
in Vodafone
Apple iPhone 18 Pro: In China brodelt jetzt die Gerüchteküche
in Smartphones
Neue Tankstellen-Regel und Ölreserve sollen Spritpreise bremsen
in Mobilität
Google kündigt „Neugestaltung“ für Android an
in Software
IKEA zeigt ganz neue Leuchte mit Matter-Support
in Smart Home