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Withings Body Scan 2: Neue Premium-Waage für 500 Euro startet

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Withings präsentierte Anfang des Jahres die Body Scan 2, eine neue Flaggschiff-Premium-Waage für 2026. Danach wurde es ruhig und man musste doch recht lange warten, bis man sie kaufen kann. Ab sofort ist die neue Waage erhältlich.

Man wirbt zwar bisher nur mit einer Verfügbarkeit in den USA, ich kann die Body Scan 2 aber auch im deutschen Store von Withings bestellen und sie wird mir als „auf Lager“ mit einem Lieferdatum am kommenden Samstag (18. Juli) angezeigt.

In anderen Shops, wie bei Amazon, finde ich sie noch nicht.

Withings will mit der neuen Waage für 499,95 Euro der aktuellen Longevity-Trend mitnehmen, wobei man für den vollen Umfang noch das Abo benötigt und da sind dann (mindestens) weitere 100 Euro im Jahr nötig. Ich könnte mir aber dennoch gut vorstellen, dass das einige „Selbstoptimierungsfans“ aktuell ansprechen wird.

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15. Juli 2026 | Jetzt lesen →

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