World of Warcraft könnte auf der neuen Xbox „Helix“ erscheinen

Der Support für Controller sei „ein erster Schritt“ für World of Warcraft und die kommende Forever-Version, die im November erscheint. Die Idee ist durchaus, dass man WoW irgendwann „überall“ spielen kann, so Holly Longdale.

Im Gespräch mit Games Radar hat die Blizzard-Entwicklerin betont, dass vor allem Projekt Helix diese Entwicklung beeinflusst hat. Es steht im Raum, dass wir 2027 den Handheld und 2028 die neue Konsole der Xbox-Sparte sehen werden.

World of Warcraft ist seit Jahren ein Wunsch von Konsolenspielern und es klingt so, als würde Blizzard diesen erfüllen wollen. Bevor man den Schritt geht, gilt es aber die Steuerung mit dem Gamepad zu perfektionieren, das ist hier sehr wichtig.

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