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Xbox-Controller: Käufer erhalten Ersatz für fehlende Batterien im Lieferumfang

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Wer in den letzten Monaten einen Xbox-Controller gekauft hat und sich über die fehlenden Batterien im Lieferumfang gewundert hat, die standardmäßig enthalten sein sollten, kann von Microsoft kostenlosen Ersatz erhalten. Das Unternehmen hat dies über den Kurznachrichtendienst X bekannt gegeben und stellt auch direkt eine Anleitung bereit, um den Ersatz zu beantragen.

Besonders bemerkenswert ist, dass man als Ersatz nicht etwa kostenfrei Batterien zugeschickt bekommt, sondern das wiederaufladbare Akku-Kit „Xbox Rechargeable Battery + USB-C Cable“ (auch bekannter als „Play-and-Charge-Kit“) im Wert von rund 20 Euro. Das finde ich ziemlich fair.

Die Beantragung und weitere Informationen können auf der offiziellen Support-Webseite durchgeführt beziehungsweise eingesehen werden. Benötigt wird hierbei nicht einmal der Kaufbeleg, sondern lediglich die Seriennummer des jeweiligen Xbox-Controllers, bei dem die Batterien nicht im Lieferumfang enthalten waren.

If you purchased an Xbox Wireless Controller from the Microsoft Store, Xbox Design Lab, or a third‑party retailer in December 2025 or later, and the package didn’t include AA batteries, you may be eligible to receive an Xbox Rechargeable Battery + USB‑C Cable by following these steps.

Things to keep in mind:

  • A retailer receipt isn’t required.
  • You’ll need to register your controller using its serial number.
  • This process applies to select new Xbox Wireless Controllers and Xbox Design Lab controllers that did not include AA batteries in the packaging.
  • Make sure you’re signed in with the Microsoft account you want associated with the controller.

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