Xbox-Controller: Käufer erhalten Ersatz für fehlende Batterien im Lieferumfang

Wer in den letzten Monaten einen Xbox-Controller gekauft hat und sich über die fehlenden Batterien im Lieferumfang gewundert hat, die standardmäßig enthalten sein sollten, kann von Microsoft kostenlosen Ersatz erhalten. Das Unternehmen hat dies über den Kurznachrichtendienst X bekannt gegeben und stellt auch direkt eine Anleitung bereit, um den Ersatz zu beantragen.

Besonders bemerkenswert ist, dass man als Ersatz nicht etwa kostenfrei Batterien zugeschickt bekommt, sondern das wiederaufladbare Akku-Kit „Xbox Rechargeable Battery + USB-C Cable“ (auch bekannter als „Play-and-Charge-Kit“) im Wert von rund 20 Euro. Das finde ich ziemlich fair.

A limited number of controllers have shipped without batteries since December. If you received one of these controllers, go here https://t.co/C5u0tvZOlz for a rechargeable battery on us. All controllers moving forward will include batteries. — Xbox Support (@XboxSupport) April 8, 2026

Die Beantragung und weitere Informationen können auf der offiziellen Support-Webseite durchgeführt beziehungsweise eingesehen werden. Benötigt wird hierbei nicht einmal der Kaufbeleg, sondern lediglich die Seriennummer des jeweiligen Xbox-Controllers, bei dem die Batterien nicht im Lieferumfang enthalten waren.