Xbox: Man darf Microsoft derzeit nicht glauben

Die Xbox-Sparte steht vor massiven Kürzungen und es deutet sich eine extrem harte Woche mit vielen Entlassungen, Studioschließungen und auch eingestellten Spielen an. Ein Projekt, welches wohl keine Zukunft hat, ist das Spiel „Blade“.

Blade wurde 2023 angekündigt und sollte laut Tom Warren von The Verge in diesem Jahr erscheinen. Später wurde es auf Ende 2027 verschoben und laut Quelle will es Microsoft komplett einstellen, weil das Projekt viel zu teuer wird.

Doch nicht nur das, Arkane Studios soll eines von fünf Xbox Studios sein, was Microsoft schließen möchte. Das mit Blade deutete sich vor ein paar Tagen schon an, weil das Spiel nicht beim Xbox Showcase dabei war, aber Todd Howard gab nach der Meldung an, dass er das Spiel erst gesehen hat und es gut aussieht.

Der Bethesda-Chef betonte also, dass alles in einem guten Zustand sei, was aber wohl nicht stimmt. Das erinnert an die Tragik bei Ninja Theory, da wurde sogar ein neues Spiel gezeigt und das Studio soll verkauft oder sogar geschlossen werden.

Man darf Microsoft aktuell nichts glauben.

Es werden harte Tage und ich habe so langsam doch wieder den Eindruck, dass das Windows Phone 2.0 bei Microsoft wird. Sparen, kein Risiko eingehen, nicht auf den Markt hören, zu früh aufgeben. Die Zukunft der Xbox steht auf dem Spiel.

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