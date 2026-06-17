Gaming

Ende der Xbox? „Das Vertrauen ist komplett weg“

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar
Xbox Marketing 2024

Es sind turbulente Tage, und das seit Wochen, bei der Xbox-Sparte, denn die neue Chefin und das neue Team räumen auf und ändern wirklich etwas. Zunächst haben sie auch das Vertrauen von vielen zurückgewonnen – und jetzt komplett zerstört.

Im Xbox-Team stehen bald massive Entlassungen an, teilweise sogar für komplette Studios, von denen man sich trennen möchte. Das ist kritisch zu sehen, vielleicht aber nötig. Doch die Art und Weise, wie Microsoft das handhabt, ist „schwierig“.

Ein Beispiel macht dabei die Runde, denn Ninja Theory kündigte erst vor wenigen Tagen im Rahmen des Xbox Showcase ein neues Spiel der Hellblade-Reihe an:

Doch dieses Spiel wird vermutlich kein Teil der Xbox Game Studios mehr sein, da sich Microsoft vom Entwicklerstudio trennen möchte. Das stand, so Game File, vor dem Event schon fest, man wollte mit der Ankündigung das Interesse wecken.

Angeblich ging es Microsoft bei Senua nur darum, dass man einen Investor für das Studio gewinnt. Brancheninsider Jeff Grubb bezeichnete es als neuen Tiefpunkt:

Seit „Perfect Dark“ habe ich das Vertrauen in diese Firma verloren, aber das hier ist wirklich düster.

Da wundert es nicht, dass die Nutzer den Aussagen des Xbox-Teams, wie gestern bei den Exklusivspielen (auch wenn die Quelle nicht zuverlässig ist), nicht mehr trauen. Microsoft hat das Vertrauen mit dieser Vorgehensweise leider verspielt.

Wie man hört, erwägt Microsoft, dass man sich zur Not von der Xbox trennt, was ich nicht mehr ausschließe. Wir sind an einem ähnlichen Punkt wie bei Windows Phone damals, es würde jetzt einen richtigen Push, Geduld und ein paar Risiken benötigen, um das Schiff zu wenden. Dazu ist der CEO aber sicher nicht bereit.

Ich will die Hoffnung noch nicht aufgeben, Sony benötigt eigentlich einen guten Konkurrenten, und Valve wird es mit der Steam Machine vermutlich nicht sein, denn eine starke Xbox wäre auch für alle PlayStation-Nutzer ein sehr großer Mehrwert.

Steam Machine: Valve will Preis nächste Woche nennen

Es hat sich bereits angedeutet, dass Valve endlich die Details zur Steam Machine nennt und womöglich schon Testmuster in den…

17. Juni 2026 | Jetzt lesen →

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen Haken setzen ↗

Fehler melden 1 Kommentar

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

  1. Was gut ist kommt wieder 👋
    sagt am

    Naja, Vertrauen komplett weg finde ich etwas übertrieben.
    Vielleicht einfach erstmal abwarten, wie der Plan sein wird. Anhand solcher bruchstückhaften Informationen kann man schlecht urteilen.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / Ende der Xbox? „Das Vertrauen ist komplett weg“
Weitere Neuigkeiten
Die EU legt nach: Apple iCloud wird untersucht
in Dienste
Firefly Studios kündigt Stronghold 4 offiziell an
in Gaming
Threads: So beliebt ist die Twitter-Alternative von Mark Zuckerberg
in Social
Steam Machine: Valve will Preis nächste Woche nennen
in Gaming
Nintendo wurde gehackt: Das offizielle Statement
in Gaming
Wear OS 7 ist da: Google verteilt großes Update für Smartwatches
in Firmware und Updates
Bmw 4er 2024 Header
Verbrenner brechen ein: BMW schockt mit „deutlichem Rückgang“
in Mobilität
Microsoft Surface Pro 9 Header
Microsoft veröffentlicht Juni Firmware-Update für das Surface Pro 9
in Firmware und Updates
Android 17 ist fertig: Google verteilt das große Update
in Firmware und Updates
Microsoft bekräftigt: Xbox-Exklusivspiele bleiben
in Gaming