Ende der Xbox? „Das Vertrauen ist komplett weg“

Es sind turbulente Tage, und das seit Wochen, bei der Xbox-Sparte, denn die neue Chefin und das neue Team räumen auf und ändern wirklich etwas. Zunächst haben sie auch das Vertrauen von vielen zurückgewonnen – und jetzt komplett zerstört.

Im Xbox-Team stehen bald massive Entlassungen an, teilweise sogar für komplette Studios, von denen man sich trennen möchte. Das ist kritisch zu sehen, vielleicht aber nötig. Doch die Art und Weise, wie Microsoft das handhabt, ist „schwierig“.

Ein Beispiel macht dabei die Runde, denn Ninja Theory kündigte erst vor wenigen Tagen im Rahmen des Xbox Showcase ein neues Spiel der Hellblade-Reihe an:

Doch dieses Spiel wird vermutlich kein Teil der Xbox Game Studios mehr sein, da sich Microsoft vom Entwicklerstudio trennen möchte. Das stand, so Game File, vor dem Event schon fest, man wollte mit der Ankündigung das Interesse wecken.

Angeblich ging es Microsoft bei Senua nur darum, dass man einen Investor für das Studio gewinnt. Brancheninsider Jeff Grubb bezeichnete es als neuen Tiefpunkt:

Seit „Perfect Dark“ habe ich das Vertrauen in diese Firma verloren, aber das hier ist wirklich düster.

Da wundert es nicht, dass die Nutzer den Aussagen des Xbox-Teams, wie gestern bei den Exklusivspielen (auch wenn die Quelle nicht zuverlässig ist), nicht mehr trauen. Microsoft hat das Vertrauen mit dieser Vorgehensweise leider verspielt.

Wie man hört, erwägt Microsoft, dass man sich zur Not von der Xbox trennt, was ich nicht mehr ausschließe. Wir sind an einem ähnlichen Punkt wie bei Windows Phone damals, es würde jetzt einen richtigen Push, Geduld und ein paar Risiken benötigen, um das Schiff zu wenden. Dazu ist der CEO aber sicher nicht bereit.

Ich will die Hoffnung noch nicht aufgeben, Sony benötigt eigentlich einen guten Konkurrenten, und Valve wird es mit der Steam Machine vermutlich nicht sein, denn eine starke Xbox wäre auch für alle PlayStation-Nutzer ein sehr großer Mehrwert.

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