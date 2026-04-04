Xbox Store Frühlings-Sale: Microsoft startet die Angebotswochen
Wie erwartet hat Microsoft seinen Frühlings-Sale für die Xbox-Plattform gestartet. Im Xbox Store bietet das Unternehmen derzeit zahlreiche Games zu reduzierten Preisen an. Diese Aktion dürfte insbesondere denjenigen Nutzern zugutekommen, die im Xbox-Ökosystem unterwegs sind. Der Sale kann direkt von der Xbox-Konsole oder über die offizielle Webseite abgerufen werden.
Auf den ersten Blick sind durchaus erwähnenswerte Angebote vorhanden, die von AAA-Games bis hin zu kleineren Indie-Games reichen – eine kleine Auswahl habe ich für euch mal zusammengestellt:
- The Witcher 3: Wild Hunter – Complete Edition – 9,99 Euro
- BioShock: The Collection – 9,99 Euro
- Death Stranding Director’s Cut – 13,99 Euro
- Ori and the Blind Forest: Definitive Edition – 4,99 Euro
- Dead Space – 11,99 Euro
- Mass Effect Legendary Edition – 6,99 Euro
- Alan Wake 2 – 17,99 Euro
- Control Ultimate Edition – 3,99 Euro
- Halo: The Master Chief Collection – 9,99 Euro
- Cyberpunk 2077: Ultimate Edition – 39,99 Euro
- Senua’s Saga: Hellblade II – 12,49 Euro
- XIII – 2,99 Euro
- ReCore – 4,99 Euro
- Mirror’s Edge Catalyst – 6,99 Euro
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