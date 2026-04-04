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Xbox Store Frühlings-Sale: Microsoft startet die Angebotswochen

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Xbox Series X Mit Controller

Wie erwartet hat Microsoft seinen Frühlings-Sale für die Xbox-Plattform gestartet. Im Xbox Store bietet das Unternehmen derzeit zahlreiche Games zu reduzierten Preisen an. Diese Aktion dürfte insbesondere denjenigen Nutzern zugutekommen, die im Xbox-Ökosystem unterwegs sind. Der Sale kann direkt von der Xbox-Konsole oder über die offizielle Webseite abgerufen werden.

Auf den ersten Blick sind durchaus erwähnenswerte Angebote vorhanden, die von AAA-Games bis hin zu kleineren Indie-Games reichen – eine kleine Auswahl habe ich für euch mal zusammengestellt:


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