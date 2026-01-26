Xbox Studios wollen „konsistenter“ bei PS5-Spielen werden

Für Microsoft und die Xbox Studios gibt es mittlerweile keine Grenzen mehr und alle Marken werden auf die PlayStation wandern. Manche früher, manche später, manche direkt zum Release, manche Monate später. Es herrscht noch Chaos in der Strategie, denn die ist noch gar nicht so alt. Das möchte Microsoft aber ändern.

Mehr Konsistenz bei PS5-Spielen

Im Gespräch mit Games Radar hat Craig Duncan (Chef der Xbox Game Studios) betont, dass man „konsistenter“ bei den Veröffentlichungen für die PS5 werden möchte. Das neue Forza kommt zum Beispiel erst Monate später, das neue Gears wird direkt ab Tag 1 für die PS5 erscheinen und bei Forza ist das auch der Plan.

In Zukunft, auch wenn es Craig Duncan nicht direkt bestätigen wollte, dürften die Spiele der Xbox Studios parallel für die Xbox, den PC und die PS5 (und die Switch 2, wenn es sich technisch realisieren lässt) erscheinen. Aktuell ist es aber so, dass die Teams noch nicht dafür ausgelegt sind und die PS5 daher keine Priorität hat.

Es fing also 2024 ganz langsam mit drei Spielen an, bei denen es sich um alte Spiele handelte, dann folgten 2025 sechs aktuellere Spiele, in diesem Jahr wird es einige Tag-1-Releases für die PS5 geben und ich gehe davon aus, dass das ab 2027 der Standard sein wird. Die PS5 ist immerhin die viel lukrativere Plattform.