Xiaomi: Das Display auf der Rückseite wird bleiben

Xiaomi experimentierte schon vor ein paar Jahren mit einem kleinen Display auf der Rückseite im Bereich der Kamera, entfernte es dann aber wieder. Mit der neuen 17er-Reihe ist es zurück und größer und es hat laut Xiaomi eine sichere Zukunft.

In China, wo Xiaomi die neue Flaggschiff-Reihe bereits verkauft und wo diese laut eigenen Angaben sehr beliebt ist, hat das Unternehmen bestätigt, dass man auch in Zukunft auf ein Display auf der Rückseite bei den Top-Modellen setzen wird.

So ein Plan kann sich langfristig natürlich immer ändern, aber das Xiaomi 18 Pro dürfte Ende 2026 definitiv ein zweites Display haben. Damit hebt man sich also ab, was ich grundsätzlich gut finde, auch wenn ich diese Displays, LEDs und Co. auf der Rückseite nicht benötige, da mir ein gutes Always-On-Display komplett reicht.

