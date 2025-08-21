Xiaomi eröffnet ersten eigenen Store in Deutschland

Xiaomi hat seinen ersten eigenen Store in Deutschland eröffnet. Der Standort befindet sich im Einkaufszentrum Limbecker Platz in Essen und dient als Teil einer größeren Einzelhandelsstrategie des Unternehmens in Westeuropa.

Besucher können dort Produkte aus verschiedenen Bereichen wie Smartphones, Haushaltsgeräte oder E-Scooter direkt erwerben und ausprobieren. Der Store umfasst eine Fläche von 99 m² und bietet laut Unternehmensangaben ein breites Sortiment an Technikprodukten, das von Wearables und Fernsehern bis hin zu Reinigungsrobotern reicht.

Zudem stellt Xiaomi seine Vision „Human × Car × Home“ vor, mit der das vernetzte Ökosystem des Unternehmens gezeigt wird. Mitarbeiter stehen für Beratungsgespräche zur Verfügung.

Nach Angaben von Xiaomi soll der Essener Standort ein wichtiger Schritt sein, um den deutschen Markt stärker zu erschließen. Vertreter des Unternehmens erklärten, dass die Eröffnung einen Meilenstein in der Wachstumsstrategie darstelle und als Auftakt für weitere Stores in europäischen Städten gesehen werde.

Xiaomi Store befindet sich in Testphase

Aktuell befindet sich der Laden in einer Testphase, die offizielle Eröffnung ist für den 26. September vorgesehen. Nähere Informationen zur Zeremonie will Xiaomi zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben.

Ich finde spannend, dass Xiaomi in Deutschland tatsächlich auf stationäre Läden setzt. Gerade weil viele Hersteller eher Online-Strategien verfolgen, könnte das für die Marke hierzulande ein kluger Testlauf sein – entweder es klappt und sie bauen das Ganze deutlich aus, oder es bleibt ein einzelnes Experiment, was nicht viel gekostet hat.