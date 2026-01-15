Xiaomi kündigt „smarte“ Brille für Deutschland an

Smarte Brillen nehmen an Fahrt auf und werden 2026 vermutlich ein heißes Thema der Branche sein. Da möchte auch Xiaomi mitmischen, die heute die Mijia Smart Audio Glasses für Deutschland angekündigt haben – es geht bei 180 Euro los.

Doch wenn man ehrlich ist, dann sind das Mijia Audio Glasses und nicht Mijia Smart Audio Glasses, denn das „Smart“ hat da nicht viel verloren. Es ist eine Brille mit einem eingebauten Open Ear Kopfhörer, mehr kann diese Brille aber auch nicht.

Klar, über die Steuerung kann man einen smarten Assistenten auf dem Smartphone aktivieren, aber das kann man mit jedem Billig-Kopfhörer auch, das macht diese noch lange nicht „schlau“. Verkauft sich aber vermutlich besser bei den Kunden.

Ich befürchte jedoch, dass in diesem Jahr viele Marken ein „Smart“ vor ihre Brillen klatschen, ähnlich wie bei KI, wo aus einem simplen Algorithmus ein „AI Assistant“ wird. Falls euch die Brille von Xiaomi gefällt, dann bekommt ihr hier mehr Details.

