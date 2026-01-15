Dienste

Gemini 3 macht KI persönlich: So will Google eure Daten clever verknüpfen

Autor-Bild
Von
|

Das Unternehmen Google führt Personal Intelligence ein, einen neuen KI-Dienst, der individuelle Nutzerbedürfnisse über verschiedene Apps hinweg berücksichtigt.

Personal Intelligence ist ein optionaler Dienst, der zunächst nur in den USA verfügbar ist und in der Gemini-App eingeführt wird. Der Service nutzt auf ausdrückliche Zustimmung der Nutzer Daten aus Gmail, Google Fotos, der Google Suche und dem YouTube-Verlauf, um kontextbezogene Empfehlungen zu liefern.

Das Ziel sei es, über generische Antworten hinauszugehen und individuelle Zusammenhänge zu erkennen, heißt es von Google.

Funktionsweise und Beispiele für den personalisierten Service

Hervorstechende Merkmale von Personal Intelligence:

  • Maßgeschneiderte Empfehlungen, beispielsweise Reisevorschläge basierend auf Fotos und E-Mails
  • Proaktive Problemlösungen wie passende Produkt- oder Serviceempfehlungen
  • Kontextbezogene Verknüpfungen zwischen E-Mails, Fotos und anderen Inhalten

Die neue Version Gemini 3 kann logische Schlüsse über verschiedene Google-Apps hinweg ziehen. Nutzer erhalten so kontextbezogene Hinweise, ohne explizit angeben zu müssen, wo gesucht werden soll. Das Feature wird schrittweise für Web, Android und iOS ausgerollt und ist zunächst nur für private Konten verfügbar. Erweiterungen auf weitere Länder und kostenlose Versionen sind geplant.

Google verspricht Kontrolle und Datenschutz

Nutzer müssen Personal Intelligence aktivieren und können selbst entscheiden, welche Apps verbunden werden. Antworten werden nicht automatisch personalisiert, und vergangene Chats können jederzeit verwaltet oder gelöscht werden. Zusätzlich gibt es Optionen, einzelne Antworten nicht personalisieren zu lassen oder Feedback zu geben. Laut Google soll der Dienst helfen, KI-Erlebnisse individuell und hilfreich zu gestalten.

Ich finde, dass Google mit Personal Intelligence einen deutlichen Schritt in Richtung personalisierte KI unternimmt, wobei die Balance zwischen Komfort und Datenschutz entscheidend für die Akzeptanz sein wird.

Google Gemini soll Werbung ab 2026 bekommen

Google soll die Partner informiert haben, dass Gemini ab 2026 erste Anzeigen für Werbung ausspielen wird, so Adweek. Laut Quelle…

9. Dezember 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Dienste / Gemini 3 macht KI persönlich: So will Google eure Daten clever verknüpfen
Weitere Neuigkeiten
YouTube greift beim Shorts-Feed durch und gibt Eltern neue Kontrolle
in Dienste
Bmw I3 2025 Konzept Skizze Header
BMW könnte einen komplett neuen i4 planen
in Mobilität
WhatsApp ohne ChatGPT: Warum der KI-Zugriff jetzt blockiert ist
in Dienste
myflexbox knackt 1.000 Standorte und holt MediaMarkt Saturn ins Boot
in Marktgeschehen
Einkauf Essen Food
Steuersenkung für Grundnahrungsmittel in Österreich beschlossen
in Handel
Powerbanks im Flugzeug: Lufthansa verschärft die Regeln
in Mobilität
Samsung Galaxy S25 Ultra Header
Galaxy AI: Samsung wird bestehende Funktionen kostenlos anbieten
in Firmware und OS
Apple iPhone 18 Pro und das „Ende“ der Dynamic Island
in Smartphones
Forza Horizon 6: Das neue Rennspiel hat ein Datum
in Gaming
Samsung Galaxy S23 Hand
Samsung Galaxy S26: Eine kleine Überraschung beim Laden
in Smartphones