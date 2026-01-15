Gemini 3 macht KI persönlich: So will Google eure Daten clever verknüpfen

Das Unternehmen Google führt Personal Intelligence ein, einen neuen KI-Dienst, der individuelle Nutzerbedürfnisse über verschiedene Apps hinweg berücksichtigt.

Personal Intelligence ist ein optionaler Dienst, der zunächst nur in den USA verfügbar ist und in der Gemini-App eingeführt wird. Der Service nutzt auf ausdrückliche Zustimmung der Nutzer Daten aus Gmail, Google Fotos, der Google Suche und dem YouTube-Verlauf, um kontextbezogene Empfehlungen zu liefern.

Das Ziel sei es, über generische Antworten hinauszugehen und individuelle Zusammenhänge zu erkennen, heißt es von Google.

Funktionsweise und Beispiele für den personalisierten Service

Hervorstechende Merkmale von Personal Intelligence:

Maßgeschneiderte Empfehlungen, beispielsweise Reisevorschläge basierend auf Fotos und E-Mails

Proaktive Problemlösungen wie passende Produkt- oder Serviceempfehlungen

Kontextbezogene Verknüpfungen zwischen E-Mails, Fotos und anderen Inhalten

Die neue Version Gemini 3 kann logische Schlüsse über verschiedene Google-Apps hinweg ziehen. Nutzer erhalten so kontextbezogene Hinweise, ohne explizit angeben zu müssen, wo gesucht werden soll. Das Feature wird schrittweise für Web, Android und iOS ausgerollt und ist zunächst nur für private Konten verfügbar. Erweiterungen auf weitere Länder und kostenlose Versionen sind geplant.

Google verspricht Kontrolle und Datenschutz

Nutzer müssen Personal Intelligence aktivieren und können selbst entscheiden, welche Apps verbunden werden. Antworten werden nicht automatisch personalisiert, und vergangene Chats können jederzeit verwaltet oder gelöscht werden. Zusätzlich gibt es Optionen, einzelne Antworten nicht personalisieren zu lassen oder Feedback zu geben. Laut Google soll der Dienst helfen, KI-Erlebnisse individuell und hilfreich zu gestalten.

Ich finde, dass Google mit Personal Intelligence einen deutlichen Schritt in Richtung personalisierte KI unternimmt, wobei die Balance zwischen Komfort und Datenschutz entscheidend für die Akzeptanz sein wird.