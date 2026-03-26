Xiaomi: Sparte für Elektrofahrzeuge fährt erstmals Gewinn ein

Das Unternehmen Xiaomi steigert 2025 Umsatz und Gewinn deutlich und erreicht erstmals operative Profitabilität im EV-Geschäft.

Die Xiaomi Corporation hat für das Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 457,3 Milliarden RMB gemeldet, ein Plus von 25 Prozent. Der bereinigte Nettogewinn stieg laut Unternehmensangaben um 43,8 Prozent auf 39,2 Milliarden RMB. Wachstumstreiber waren insbesondere Elektrofahrzeuge, KI und IoT-Produkte im Rahmen der Strategie „Human × Car × Home“.

Das Segment für Elektrofahrzeuge, KI und neue Initiativen überschritt erstmals die Marke von 100 Milliarden RMB Umsatz und erzielte ein positives operatives Ergebnis. Parallel dazu blieb das Smartphone-Geschäft mit 186,4 Milliarden RMB Umsatz stabil auf hohem Niveau, während IoT- und Lifestyle-Produkte auf 123,2 Milliarden RMB zulegten.

Xiaomi baut EV-Geschäft aus und stärkt Premium-Strategie

Das Elektrofahrzeuge-Segment entwickelte sich laut Xiaomi zum zentralen Wachstumsmotor. 2025 wurden über 411.000 Fahrzeuge ausgeliefert, für 2026 plant das Unternehmen 550.000 Einheiten. Gleichzeitig wurde das Vertriebsnetz auf 477 Standorte in China erweitert.

Wichtige Kennzahlen im Überblick

Umsatz gesamt: 457,3 Milliarden RMB

EV-Umsatz: 106,1 Milliarden RMB

Smartphone-Umsatz: 186,4 Milliarden RMB

IoT-Umsatz: 123,2 Milliarden RMB

Im Premium-Segment setzte Xiaomi auf neue Produkte wie die Xiaomi 17 Serie und den SUV YU7. Laut Unternehmensangaben erreichten diese Modelle hohe Nachfrage, ebenso wie die neue Generation der SU7-Serie mit „hohen“ Bestellzahlen nach Marktstart.