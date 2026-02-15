Mobilität

Xiaomi YU7 GT kommt: Eine Nummer entspannter

Von
Xiaomi machte beim SU7 mit einer Ultra-Version auf sich Aufmerksam, mit der man unter anderem auch in Deutschland auf dem Nürburgring unterwegs war, um sich den Rekord von Porsche und Tesla zu sichern. Beim YU7 wird es etwas „ruhiger“.

Statt eines Xiaomi YU7 Ultra deutet sich jetzt in China der Xiaomi YU7 GT an, der „nur“ mit zwei Elektromotoren und ca. 900 PS daher kommt. Das ist natürlich mehr als genug Leistung und dürfte für „die breite Masse“ sogar ansprechender sein.

Die 1.500+ PS des Ultra sind schon eine andere Hausnummer.

Der Schritt zu einer GT-Version kommt übrigens nicht überraschend und deutete sich bereits an, das wird dann vermutlich auch das Vorzeigemodell nächstes Jahr, wenn Xiaomi in Europa startet. Der Xiaomi YU7 GT könnte also in etwas mehr als einem Jahr auch für den deutschen Markt eine durchaus spannende Option sein.

