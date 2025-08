Xiaomi SU7 Ultra: Neues Elektroauto kassiert Porsche und Tesla ein

Der Nürburgring in Deutschland ist eine anspruchsvolle Strecke und ein Rekord auf der Nordschleife ein Wert, mit dem man bei sportlichen Autos werben kann. Und die Strecke rückte in den letzten Jahren auch bei neuen Elektroautos in den Fokus.

Einige erinnern sich mit Sicherheit noch an den Wettstreit zwischen Porsche und Tesla, mal lag der Taycan, mal das Model S vorne. Bis dann Rimac letztes Jahr kam und aufgeräumt hat, wobei der Vergleich hinkt, da der Nevera nur zwei Türen hat.

Diese Woche hat Xiaomi dann bekannt gegeben, dass man mit einem Prototyp des SU7 Ultra, einer neuen Top-Version des ersten Elektroautos, in Deutschland auf der Rennstrecke unterwegs war und man nur 6:46 Minuten für die Strecke benötigte.

Porsche warb Anfang des Jahres übrigens mit 7:07 Minuten beim aktuellen Taycan, das ist für diese Strecke ein großer Unterschied. Und der Rekord wurde nicht von einem Sportwagenhersteller, sondern von einem kompletten Neuling aufgestellt.

