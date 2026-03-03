Mobilität

Skoda Elroq dominiert die Elektroauto-Charts in Deutschland

Skoda Elroq Produktion
Škoda Elroq

Skoda hat mit dem Enyaq bereits ein beliebtes Elektroauto auf den Markt gebracht und mit dem Elroq, einer etwas kleineren und günstigeren Version davon, hat man auch direkt den Geschmack der Kunden getroffen, das Auto kommt sehr gut an.

Auch im neuen Jahr ist die Nachfrage nach dem Skoda Elroq gut und mit 3.410 Zulassungen im Februar war der SUV wieder die Nummer 1 in Deutschland bei den Elektroautos. Übrigens gefolgt vom VW ID.3 (2.459) und Skoda Enyaq (2.309).

In ein paar Wochen steht mit dem Skoda Epiq der nächste Schritt an, denn es wird noch eine Nummer kleiner und günstiger bei Skoda. Ein noch günstigeres Modell, wie es die Schwestermarke VW gerade plant, wird es bei Skoda aber nicht geben.

Tesla Model Y 2025 De

