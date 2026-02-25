News

Young Sherlock, 28 Years Later und mehr: Amazon Prime Video im März

Erneut gibt es hier einen aktuellen Überblick, was euch im nächsten Monat (März 2026) in Sachen Streaming bei Amazon Prime Video erwartet.

Auch im März nimmt man bei Amazon Prime Video selbstverständlich wieder neue Inhalte zum kostenlosen Streamen, Leihen oder Kaufen in den Katalog auf. Wir bieten euch in diesem Beitrag eine Übersicht der Amazon-Neuerungen.

Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

Die Highlights bei Prime Video

Top-Highlights

  • YOUNG SHERLOCK | PRIME ORIGINAL-SERIE | STAFFEL 1 – Exklusiv verfügbar: ab 4. März 2026
  • THE 50 | PRIME ORIGINAL-SHOW | STAFFEL 3 – Exklusiv verfügbar: ab 9. März 2026
  • SCARPETTA | PRIME ORIGINAL-SERIE | STAFFEL 1 – Exklusiv verfügbar: ab 11. März 2026
  • PRETTY LETHAL – SCHÖN TÖDLICH | PRIME ORIGINAL-FILM – Exklusiv verfügbar: ab 25. März 2026
  • BAIT | PRIME ORIGINAL-SERIE | STAFFEL 1 – Exklusiv verfügbar: ab 25. März 2026

Serien

  • The Good Doctor | Staffel 7
  • ab 1. März 2026
  • Siren’s Kiss | Exclusive | Staffel 1
    ab 2. März 2026
  • Tribunal Justice | Original | Staffel 3
    ab 2. März 2026
  • Young Sherlock | Original | Staffel 1
    ab 4. März 2026
  • The 50 | Original | Staffel 3
    ab 9. März 2026 TV
  • Scarpetta | Original | Staffel 1
    ab 11. März 2026 TV
  • Invincible | Original | Staffel 4
    ab 18. März 2026
  • Deadloch | Original | Staffel 2
    ab 20. März 2026
  • Jury Duty Presents: Company Retreat | Original | Staffel 1
    ab 20. März 2026 TV
  • The Silent Service | Original | Staffel 1-2
    ab 20. März 2026
  • Bait | Original | Staffel 1
    ab 25. März 2026
  • Das Haus David | Original | Staffel 2
    ab 27. März 2026

Filme

  • Wie ein wilder Stier
    ab 1. März 2026
  • Rain Man
    ab 1. März 2026
  • Safe House – Verrat ist die ultimative Waffe | Exclusive
    ab 2. März 2026
  • Belleville Cop
    ab 3. März 2026
  • Madagascar
    ab 6. März 2026
  • Madagascar 2
    ab 6. März 2026
  • Madagascar 3: Flucht durch Europa
    ab 6. März 2026
  • Sag mir, was Du willst | Exclusive
    ab 6. März 2026
  • Love Lies Bleeding | Exclusive
    ab 7. März 2026
  • Der Meister und Margarita | Exclusive
    ab 10. März 2026
  • Stolen Girl | Exclusive
    ab 13. März 2026
  • Alter Weisser Mann | Exclusive
    ab 13. März 2026
  • Sunrise | Exclusive
    ab 14. März 2026
  • Buch der Drachen
    ab 15. März 2026
  • Drachenzähmen leicht gemacht: Die guten alten Zeiten
    ab 15. März 2026
  • Love, Rosie – Für immer vielleicht
    ab 16. März 2026
  • Verrücktes Madagascar
    ab 20. März 2026
  • Agent Zeta | Original
    ab 20. März 2026
  • Speak No Evil | Exclusive
    ab 22. März 2026
  • Pretty Lethal – Schön tödlich | Original
    ab 25. März 2026
  • The Lost City – Das Geheimnis der verlorenen Stadt
    ab 26. März 2026
  • Sissi, die junge Kaiserin
    ab 27. März 2026
  • The Menu
    ab 28. März 2026
  • Der Vierer | Exclusive
    ab 28. März 2026
  • Zoolander
    ab 28. März 2026
  • Zoolander 2
    ab 28. März 2026
  • Icefall – Bis das Eis bricht | Exclusive
    ab 30. März 2026

Live

  • NBA | San Antonio Spurs vs. New York Knicks
    1. März 2026
  • NBA | New York Knicks vs. Los Angeles Lakers
    8. März 2026
  • UCL | TBD vs TBD
    10. März 2026
  • NBA | Minnesota Timberwolves vs. Oklahoma City Thunder
    15. März 2026
  • UCL | TBD vs TBD
    17. März 2026
  • NBA | Los Angeles Clippers vs. Milwaukee Bucks
    29. März 2026

Kaufen und Leihen

  • 28 Years Later: The Bone Temple
    Zum Kaufen: ab 3. März 2026
    Zum Leihen: ab 3. März 2026
  • Pumuckl und das große Missverständnis
    Zum Kaufen: ab 5. März 2026
    Zum Leihen: ab 19. März 2026
  • Mercy
    Zum Kaufen: ab 9. März 2026
    Zum Leihen: ab 9. März 2026
  • Hamnet
    Zum Kaufen: ab 9. März 2026
    Zum Leihen: ab 9. März 2026
  • The Secret Agent
    Zum Kaufen: ab 12. März 2026
    Zum Leihen: ab 9. April 2026
  • Wuthering Heights
    Zum Kaufen: ab 30. März 2026
    Zum Leihen: ab 30. März 2026

