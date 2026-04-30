YouTube macht Picture-in-Picture jetzt für alle kostenlos nutzbar
Die Plattform YouTube erweitert die Picture-in-Picture Funktion weltweit für mehr kostenlose Nutzer.
Die Funktion „Bild-in-Bild“ ist nicht neu, sondern wird laut YouTube jetzt global für mehr kostenlose Nutzer außerhalb der USA freigeschaltet, und wird in den kommenden Monaten ausgerollt.
Ausweitung der Picture-in-Picture Verfügbarkeit bei YouTube
YouTube Nutzer ohne Abonnement außerhalb der USA erhalten nun PiP für lange, nicht-musikalische Videos auf Android und iOS, während die USA bereits länger unterstützt werden.
Wichtige Punkte
- PiP seit Jahren verfügbar
- Neue globale Ausweitung für Free-User
- Nur nicht-musikalische Langvideos mit Free-Account
- Premium ohne Einschränkungen
Premium-Nutzer behalten den erweiterten Zugriff, einschließlich Musik-PiP, während Free-Nutzer weiterhin genannte Einschränkungen haben.
Ich sehe die Ausweitung als logischen Schritt, da sie die YouTube-Nutzung deutlich verbessert, ohne das Bezahlmodell grundlegend zu verändern.
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