Mobilität

YouTube, Netflix und mehr: Hyundai bringt zwei neue „Entertainment“-Pakete

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Hyundai stellt das Infotainment zwar auf Android Automotive (was man Pleos, nennt) um, hat die alte Basis mit ccNC (Connected Car Navigation Cockpit) aber noch nicht vergessen und baut das Angebot an Inhalten dort aus. Der Hyundai Ioniq 6, Hyundai Ioniq 9 und der elektrische Hyundai Straria bekommen neue Pakete.

Mit diesen kommen „Apps wie Netflix, Disney+, YouTube und Haystack News“ in das Auto und sollen beispielsweise beim Ladevorgang die Zeit etwas angenehmer machen. Hyundai bietet das neue Entertainment Package in zwei Varianten an, es gibt noch eine Variante, die einen integriertem Wi-Fi Hotspot für Fahrer mitbringt.

Fahrer von einem der Elektroautos können das über den Bluelink Store in der myHyundai-App buchen. Pakete und buchen klingt nach Kosten, ich konnte aber nicht herausfinden, ob das etwas kostet. YouTube und Co. sollten eigentlich, von den Daten, kostenlos sei. Wir haben aber auch mal bei Hyundai nachgefragt.

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  1. Stefan 🏅
    sagt am

    Ionic 5 auch oder?

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