Apple: Die neue Siri AI erfüllt die Erwartungen

Als Apple vor über zwei Jahren eine neue Version von Siri ankündigte, da hatten viele die Hoffnung, auch wenn Apple das genau genommen nicht zeigte, dass wir eine „gute“ Siri bekommen. Apple versprach zwar neue Tricks, aber keine neue Siri.

Doch selbst diese neuen Tricks konnte man nicht selbst realisieren und durch das Scheitern in der Entwicklung erkannte Apple, dass es einen Neustart braucht. Man kaufte die Technik bei Google ein, die man dort für Gemini nutzt, und zeigte Siri AI.

Die neue Version von Siri startet im Herbst in die Beta für alle Nutzer, wer die Beta von iOS 27 schon jetzt nutzt, der kann sich auf eine Liste setzen und die Beta in der Beta testen. Und das erste Feedback der neuen Siri AI ist bisher durchaus positiv.

Ich habe mir genau das erhofft, denn ich nutze gerne Google Gemini, aber ich habe viele Apple-Produkte, eine Symbiose wäre optimal. Wenn das nicht das Problem der „Bockigkeit“ von Apple wäre, die zwar mit der EU sprechen, die aber noch nicht sagen können, wie und wann sie Siri AI hier (und somit in Deutschland) anbieten.

In China ist Apple da nicht ganz so streng mit Regierungen.

Früher oder später rechne ich aber mit Siri AI in Deutschland und wer weiß, am Ende läuft es vielleicht wie bei der Apple Intelligence ab, die kam dann mit der finalen Version auch direkt zu uns. Mit der finalen Version von Siri AI ist sicher auch wieder erst im Frühjahr (mit iOS 27.4) zu rechnen, es ist also noch ein bisschen Zeit.

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