ZDF zeigt teuerste Serie der Welt gratis – „Ringe der Macht“ in der Mediathek verfügbar

Das ZDF bringt „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ erstmals ins deutsche Free-TV. Auch über die Mediathek kann die Serie in hervorragender Qualität kostenfrei gestreamt werden.

Die aufwendig produzierte Fantasy-Serie war bisher exklusiv bei Prime Video verfügbar. Ab sofort steht sie auch in der ZDF-Mediathek in Ultra HD zur Verfügung und wird zudem auf ZDFneo ausgestrahlt. Damit erweitert der Sender laut eigenen Angaben sein Streaming-Portfolio um ein bekanntes internationales Format.

Die Serie basiert auf den Anhängen zu Tolkiens Roman „Der Herr der Ringe“ und spielt im Zweiten Zeitalter Mittelerdes. Erzählt werden laut Amazon Studios mythische Epochen wie die Erschaffung der Ringe der Macht, der Aufstieg Saurons, der Fall von Númenor und die Allianz von Elben und Menschen.

ZDF zeigt teuerste Serie der Streaming-Ära

Bereits die erste Staffel galt mit rund 462 Millionen US-Dollar Produktionskosten als bislang teuerste Serie überhaupt. Amazon hatte 2017 die Rechte erworben und sich verpflichtet, mindestens fünf Staffeln zu produzieren.

Insgesamt wird das Budget des Projekts auf über eine Milliarde US-Dollar geschätzt. Beim weltweiten Serienstart verzeichnete der Streamingdienst Prime Video nach eigenen Angaben über 25 Millionen Zuschauer an einem Tag.

Sende- und Streamingtermine im Überblick

Start in der ZDF-Mediathek erfolgte am 30. Oktober (Staffel 1 und 2)

TV-Ausstrahlung auf ZDFneo: ab 3. November in der Primetime

Verfügbarkeit: beide bisherigen Staffeln

Ich finde es spannend, dass sich ein öffentlich-rechtlicher Sender wie das ZDF ein so kostspieliges Streamingprojekt sichert. Für Tolkien-Fans dürfte dies eine der seltenen Gelegenheiten sein, ein milliardenschweres Serienepos ohne Abo zu erleben. Wenngleich es durchaus auch kritische Stimmen zur Serie gibt. Welche Inhalte gefallen, bleibt eben wie immer Geschmackssache.