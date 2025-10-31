Netflix Neuheiten im November 2025 – diese Serien und Filme erwarten euch

Der Online-Videoservice Netflix hat wie üblich seine November-Neuheiten 2025 verkündet. Bei uns bekommt ihr einen Überblick über die Neuzugänge.

Netflix füllt natürlich auch im anstehenden November wieder sein Video-on-Demand-Archiv mit neuen Serien und Filmen auf. Wie jeden Monat informiert das Unternehmen über diverse Neuzugänge für den kommenden Monat. Diese Übersicht geben wir hier in Listenform an euch weiter.

Nachfolgende Aufzählung enthält die Titel der Inhalte und das Startdatum, das Netflix zum jeweiligen Inhalt veröffentlicht hat.

Das sind die November-Neuheiten 2025 bei Netflix

Netflix Serien

Death by Lightning (Start: 06.11.2025, Genre: Drama)

Diese Serie handelt von James Garfield, der aus einfachen Verhältnissen zum 20. Präsidenten der USA aufstieg, und seinem Mörder Charles Guiteau.

Mrs Playmen (Start: 12.11.2025, Genre: Drama)

In dieser Serie, die auf wahren Ereignissen beruht, führt eine schwangere Frau nach dem Verrat ihres Mannes ein Erotikmagazin, das im Rom der 70er Jahre zu einem Symbol der Selbstbestimmung wird.

Last Samurai Standing (Start: 13.11.2025, Genre: Action)

Ein Leben, ein Punkt. Shujiro spielt ein tödliches Spiel mit, bei dem es für Morde Punkte gibt. Wer wird der letzte Samurai sein, der diesen finsteren Plan überlebt?

The Beast in Me (Start: 13.11.2025, Genre: Thriller)

Eine berühmte Autorin verwickelt sich in ein nervenaufreibendes Psychospiel mit ihrem reichen, mächtigen Nachbarn, der ein Mörder sein könnte.

Undercover im Seniorenheim: Staffel 2 (Start: 20.11.2025, Genre: Comedy)

Charles begibt sich undercover auf einen Unicampus, wo die Verdächtigen so unberechenbar sind wie die Hinweise; die Ermittlungen werden unerwartet persönlich.

Stranger Things 5: Teil 1 (Start: 27.11.2025, Genre: Sci-Fi)

Das Militär hat Hawkins abgeriegelt und die Jagd auf Elf intensiviert; die Freunde wollen Vecna finden und den Alptraum beenden.

Squid Game: The Challenge: Staffel 2 (Start: 04.11.2025, Genre: Reality TV)

Neuer Reality-Wettkampf mit unvorhersehbaren Herausforderungen und risikoreichen Spielen, inspiriert vom Phänomen „Squid Game“.

Einfach Alice (Start: 05.11.2025, Genre: Comedy)

Alice heiratet heimlich zwei Männer – einen berühmten Schriftsteller und einen Ex-Pfarrer – und hofft, dass das Chaos gut geht.

Heweliusz (Start: 05.11.2025, Genre: Drama)

Nach einem Fährunglück sucht der dienstfreie Kapitän nach Antworten und Gerechtigkeit für die Opfer und die Hinterbliebenen.

The Vince Staples Show: Staffel 2 (Start: 06.11.2025, Genre: Drama)

Nach dem Tod seines Onkels, eines Football-Stars, begibt sich Vince auf eine bizarre, lustige und teils unheimliche Odyssee durch seine Lebensgeschichte.

As You Stood By (Start: 07.11.2025, Genre: Thriller)

Zwei von ihren Männern missbrauchte Frauen planen Mord als letzten Ausweg, bis ein unerwarteter Besuch ihre Pläne durchkreuzt.

Countdown: Jake vs. Tank (Start: 08.11.2025, Genre: Documentary)

Jake Paul trifft in einem Mega-Box-Event auf Gervonta „Tank“ Davis – live aus dem Kaseya Center in Miami.

Selling The OC: Season 4 (Start: 12.11.2025, Genre: Reality TV)

Gerüchte und Rivalitäten kochen hoch, als drei Neulinge die Stimmung in der Agentur vergiften und Freundschaften testen.

Dynamite Kiss (Start: 12.11.2025)

Eine Frau gibt vor, Mutter zu sein, um einen Job zu bekommen, und verliebt sich in ihren Teamleiter.

Delhi Crime: Staffel 3 (Start: 13.11.2025, Genre: Drama)

Die Suche nach der Mutter eines verletzten Babys führt zu einer großen Menschenhandels-Ermittlung, dem größten Fall von Madam Sir.

Had I Not Seen the Sun (Start: 13.11.2025, Genre: Drama)

Eine junge Frau interviewt einen Serienmörder für einen Film und stößt auf ein Netz aus Trauma und gebrochenem Herzen.

Me late que sí (Start: 14.11.2025, Genre: Drama)

Ein frustrierter Mann plant mit Gleichgesinnten, live im TV den Lotteriepreis zu stehlen, um seinem eintönigen Leben zu entkommen.

Der Kristallkuckuck (Start: 14.11.2025, Genre: Thriller)

Eine Ärztin sucht nach der Wahrheit über ihr Spenderherz in einem Bergort, der von mysteriösen Tragödien geplagt wird.

Envious: Staffel 3 (Start: 19.11.2025, Genre: Comedy)

Vicky hat scheinbar alles – doch die Frage bleibt, ob sie sich darüber freuen kann oder es sabotiert.

Ist das Kuchen? Feiertage: Staffel 2 (Start: 25.11.2025, Genre: Reality TV)

Von Tannenbäumen bis Weihnachtsmännern: täuschend echte Kuchenkunst in festlicher Competition.

Netflix Filme

Frankenstein (Start: 07.11.2025, Genre: Drama)

Guillermo del Toros Neuinterpretation von Mary Shelleys Klassiker über einen brillanten Wissenschaftler und sein erschaffenes Wesen.

A Merry Little Ex-Mas (Start: 12.11.2025, Genre: Romance)

Kate und Everett planen eine einvernehmliche Scheidung und ein letztes gemeinsames Fest; neue Flammen und alte Gefühle funken dazwischen.

Train Dreams (Start: 21.11.2025, Genre: Drama)

Ein Holzfäller erlebt Liebe und Verlust während monumentaler Veränderungen im Amerika des frühen 20. Jahrhunderts.

ONE SHOT with Ed Sheeran (Start: 21.11.2025, Genre: Music Non-Fiction)

Ein Sänger, eine Stadt, eine Aufnahme: Ed Sheeran performt in Echtzeit durch die Straßen New Yorks seine größten Hits.

Left-Handed Girl (Start: 28.11.2025, Genre: Drama)

Eine Mutter und ihre Töchter ziehen nach Taipeh, eröffnen einen Nachtmarktstand und stellen sich Geheimnissen, die die Familie belasten.

Groom & Two Brides (Start: 07.11.2025, Genre: Romance)

Adam ist plötzlich mit der Tochter seines Chefs und seiner Jugendliebe verlobt – Chaos vorprogrammiert.

Mango (Start: 07.11.2025, Genre: Drama)

Eine Hotelierin und ihre trotzige Tochter reisen nach Málaga und finden auf einer Mangoplantage, was ihnen fehlte.

Baramulla (Start: 07.11.2025, Genre: Thriller)

Ein Polizist untersucht eine Entführung; übernatürliche Ereignisse bedrohen seine Familie und die Stadt Baramulla.

Tee Yai: Born To Be Bad (Start: 13.11.2025, Genre: Drama)

Bangkok in den 1980ern: ein gerissener Dieb verblüfft mit waghalsigen Raubzügen, bis ein Polizist ihm auf die Spur kommt.

Lefter: Die Geschichte der Fußballlegende Ordinarius (Start: 14.11.2025, Genre: Drama)

Ein Fußballstar kämpft gegen Vorurteile und innere Unruhe; inspiriert vom Leben der türkischen Legende Lefter.

Der Sohn von tausend Männern (Start: 19.11.2025, Genre: Drama)

Ein einsamer Fischer folgt einem himmlischen Licht und wird mit Menschen und deren Geheimnissen verbunden.

Champagne Problems (Start: 19.11.2025, Genre: Romance)

Eine Managerin soll bis Weihnachten eine Champagnermarke übernehmen und verliebt sich in den Erben des Hauses.

Las locuras (Start: 20.11.2025, Genre: Drama)

Als sich die Leben von sechs Frauen kreuzen, müssen sie Realität anerkennen, mutige Entscheidungen treffen und sich verändern.

Jingle Bell Heist – Der große Weihnachtsraub (Start: 26.11.2025, Genre: Comedy)

Zwei Diebe planen an Heiligabend einen Kaufhausraub in London; aufkeimende Gefühle verkomplizieren alles.

Netflix Dokumentationen

Being Eddie (Start: 12.11.2025, Genre: Documentary)

Eddie Murphy blickt mit Ehrlichkeit und Humor auf seine Karriere vom Teen-Comedian zur Hollywood-Legende zurück.

Der Fall Nathan Carman (Start: 19.11.2025, Genre: Documentary)

Die Rettung eines jungen Mannes auf See führt zu Vorwürfen, er habe zwei Mitglieder seiner wohlhabenden Familie ermordet.

MARINES (Start: 10.11.2025, Genre: Documentary)

Die 31. Expeditionseinheit der US-Marine bei riskanten Kampfübungen im Pazifik begleitet.

Geiselnahme live: Der Fall Eloá Pimentel (Start: 12.11.2025, Genre: Documentary)

Dokumentation über eine der schockierendsten Geiselnahmen in Brasiliens Geschichte und ihre mediale Dimension.

Selena y Los Dinos: Das Erbe einer Familie (Start: 17.11.2025, Genre: Documentary)

Noch nie gezeigtes Material und Interviews feiern Leben und Vermächtnis von Selena Quintanilla und ihrer Familienband.

Missing: Dead or Alive?: Staffel 2 (Start: 24.11.2025, Genre: Documentary)

Ermittlerinnen und Ermittler untersuchen neue, schaurige Vermisstenfälle ohne erkennbare Spuren.

The Stringer: Wer steckt hinter dem Foto? (Start: 28.11.2025, Genre: Documentary)

Wer ist Urheber des ikonischen Vietnamkriegs-Fotos? Eine Untersuchung zu einem Bild, das eine Ära prägte.

Netflix Comedy Specials

Leanne Morgan: Unspeakable Things (Start: 04.11.2025, Genre: Standup)

Von Ehe-Tipps bis CBD-Experimenten: Leanne Morgan plaudert mit Südstaaten-Charme aus dem Nähkästchen.

Gerry Dee: Funny You Should Say That (Start: 18.11.2025, Genre: Standup)

Der kanadische Comedian erzählt trocken über gefährliche Lehrerjahre und die Risiken einer offenen Ehe.

Netflix Live Event

Jake Paul vs. Tank Davis (Start: 15.11.2025, Genre: Sports Non-Fiction)

Jake Paul trifft in einem Mega-Box-Event auf Gervonta „Tank“ Davis – live aus dem Kaseya Center in Miami.

Netflix Kids & Family

In Your Dreams – Im Traum ist alles möglich (Start: 14.11.2025, Genre: Kids)

Zwei Geschwister reisen in die irrwitzige Welt ihrer Träume, um sich vom Sandmann die perfekte Familie zu wünschen.

Dr. Seuss: Die Schnipfen (Start: 03.11.2025, Genre: Kids)

Auf einer Insel voller Strände entsteht in einem Musical-Special eine unerwartete Freundschaft zwischen zwei jungen Schnipfen.

Die Gangster Gang: Aller Anfang ist böse (Start: 06.11.2025, Genre: Kids)

Prequel-Serie zu den Filmen: Wie die Gangster Gang ins Gaunergeschäft einstieg.

Unicorn Academy: Kapitel 4 (Start: 13.11.2025, Genre: Kids)

Als die Wintersonnwendfeier schiefgeht, helfen die Saphire und entdecken die wahre Bedeutung des Feiertags.

Gabby’s Dollhouse: Staffel 12 (Start: 17.11.2025, Genre: Kids)

Von Café-Eröffnung bis Baby-Drachen-Training – Gabby und Freunde machen die Welt ein Stück besser.

Jurassic World: Die Chaostheorie: Staffel 4 (Start: 20.11.2025, Genre: Kids)

Die glorreichen Sechs kämpfen um Freundschaft, retten Dinosaurier und versuchen zu überleben.

Lizenztitel Auswahl

Georgias Gesetz (Start: 01.11.2025, Genre: Drama)

Eine überforderte Mutter schickt ihre ungezogene Tochter zur strengen Großmutter nach Idaho.

Ella und der schwarze Jaguar (Start: 01.11.2025, Genre: Kids)

Jahre nach der Trennung kehrt Ella in den Regenwald zurück, um ihre Jaguar-Freundin und ihr Dorf zu retten.

Paddington 2 (Start: 01.11.2025, Genre: Kids)

Paddington will Tante Lucy ein antikes Buch schenken, wird aber fälschlich des Diebstahls beschuldigt.

September 5 – The Day Terror Went Live (Start: 10.11.2025, Genre: Thriller)

Ein US-Fernsehteam überträgt live, als 1972 bei Olympia Geiseln genommen werden; Drama nach historischen Begebenheiten.

Ich – Einfach unverbesserlich 3 (Start: 14.11.2025, Genre: Kids)

Gru scheitert, einen Schurken zu fassen, verliert den Job – und gewinnt ein Familienmitglied.

IF: Imaginäre Freunde (Start: 15.11.2025, Genre: Kids)

Ein Mädchen entdeckt, dass imaginäre Freunde real sind und neue Kinder finden müssen, bevor man sie vergisst.

Last Christmas (Start: 17.11.2025, Genre: Romance)

Kate arbeitet als Weihnachtselfe und glaubt nicht an den Zauber – bis Tom in ihr Leben tritt.

Die Vorkosterinnen (Start: 26.11.2025, Genre: Drama)