Zelda: Ocarina of Time bekommt ein Remake

Da das nächste ganz neue Zelda noch viele Jahre in der Zukunft liegt, war schon davon auszugehen, dass Nintendo ein neues Remake für die Reihe geplant hat.

Und so ist es, laut NateTheHate wird es im zweiten Halbjahr 2026 ein Remake von Zelda: Ocarina of Time geben. Das Spiel wird exklusiv für die Switch 2 erscheinen.

Eine hervorragende Nachricht, dazu noch die HD-Versionen (oder 4K-Versionen) von Wind Waker und Twilight Princess und das wäre ein gutes 40. Jubiläum für mich.