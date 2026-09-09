3D Mario, Smash Bros. und mehr? So verfolgt ihr die Nintendo Direct

Nach der Direct ist vor der Direct, denn Nintendo hat diese Woche direkt zu einem Doppelpack geladen. Nach der Zelda-Ausgabe von gestern folgt heute eine ganz normale Nintendo Direct, in der wir neue Spiele für die Switch 2 sehen werden.

Es gibt viele Gerüchte aktuell, wie ein neues Metroid-Spiel, vielleicht schon einen Teaser für das nächste Smash Bros., ein DLC für Mario Kart World und natürlich fragen auch viele nach dem nächsten 3D Mario. Damit rechne ich aber noch nicht.

Mario dürfte erst Ende 2027 mit einem neuen Hauptspiel der Reihe aufschlagen und solche Spiele zeigt Nintendo nicht mehr so früh. Meine Vermutung ist, dass wir das nächste Super Mario sogar erst im Juni im Rahmen der Gaming-Events sehen.

Meine Erwartungen an eine Nintendo Direct sind aktuell gering, sehr gering, denn der Fokus liegt doch sehr stark auf Drittanbietern bei Nintendo. Aber man ist auch immer mal wieder für eine Überraschung gut, um 16 Uhr deutscher Zeit geht es los:

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