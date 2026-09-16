„Das nächste Kapitel des PCs“: Microsoft lädt zum großen Event

Microsoft hat nach langer Zeit mal wieder zu einem großen Event geladen, welches Satya Nadella persönlich leiten wird. Aber auch der Chef der Surface-Sparte ist mit dabei, sowie auch Jensen Huang von Nvidia. Also ja, es geht vor allem um KI.

Man möchte uns „das nächste Kapitel des PCs“ zeigen und viel über KI sprechen, die diese Ära definieren wird. Das Event findet am 7. Oktober statt und ich rechne auf jeden Fall mal mit Details zum bereits bestätigten Microsoft Surface Ultra.

Meine Erwartungen sind bei Microsoft und Hardware mittlerweile eher gering, da es aber nicht nur ein Surface-Event, sondern auch ein Windows-Event ist, könnte man ja vielleicht auch den nächsten Schritt bei Windows zeigen, also Windows 12?

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